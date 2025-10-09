  • Поиск
В Люксембурге рассказали, как играл в хоккей будущий гендиректор «Спартака»

вчера, 09:40

Новый генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов во время выступления за любительский хоккейный клуб из Люксембурга «Пакерс» быстро влился в команду и всегда был готов помогать партнерам. Об этом рассказали в хоккейном клубе.

В понедельник «Спартак» объявил о том, что прежний генеральный директор клуба Олег Малышев покинул свой пост и продолжит работу советником нового гендиректора.

«Сергей приехал к нам в 2021 году. Он был сдержанным, вежливым, всегда готовым прийти на помощь, быстро влился в нашу команду, — сказал собеседник агентства. — „Люксембург Пакерс“ как команда уникальна тем, что в ней играют представители разных национальностей. На льду Сергей выступал в защите вместе со своим соотечественником Алексеем. У него хорошие навыки позиционной игры и хорошее понимание хоккея».

Некрасов участвовал в чемпионате Люксембурга. «Он показывал хорошие результаты, также играл в международных турнирах, которые дали ему отличный опыт. Он хороший товарищ по команде, и мы будем скучать по нему. Наш клуб желает ему успеха и достижения всех его целей на новом рабочем месте», — пояснили в клубе.

Некрасов имеет опыт работы на руководящих постах в российских и международных банках, а также крупных компаниях. В 2001 году он возглавил правление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» и работал на этой должности в течение десяти лет. С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом Газпромбанка, курируя ряд направлений, а также работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:33
Не знаю как он играл в хоккей, но вспомнил, что он был болельщиком ЦСКА.
Вот такой новый директор СпаМа.
Брулин
Брулин
вчера в 15:45
Игра в хоккей на любительском уровне - это серьёзный повод пересмотреть своё отношение к назначению в футбольный клуб Спартак человека, болеющего за ЦСКА и тесно связанного с газпромовскими структурами
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:09, ред.
Лишь одно можно сказать с определенной долей уверенности, должно быть Сергей - смелый человек - "Ведь трус - не играет в хоккей! "...)))
na82u255xj9w
na82u255xj9w
вчера в 12:08
Один хоккеист Медведев уже есть в нашем футболе.
nubom
nubom
вчера в 12:00
Любопытно, сколько ему лет, если начал играть в хоккей в 2021г?
sm3yp8wjbfqz
sm3yp8wjbfqz
вчера в 11:20
Вообщем директор на все руки мастер,посмотрим как изменится Спартак
112910415
112910415
вчера в 11:14
да это же готовый гендиректор для известного футбольного клуба !
кошмар ...
Vilar
Vilar
вчера в 10:47
".... мы будем скучать по нему." До сегодняшнего дня не скучали, и вдруг заскучали.
Интересно, когда из Спартака уберут, тоже будут скучать?
Сп62
Сп62
вчера в 10:38
Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник... Крылов был не прав?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:09, ред.
Чо толку то от его игры в хоккей если он очередной манагер денег? Играть в команде не значит уметь управлять, скорее уметь подчиняться. Кстати именно такие легкоуправляемые управленцы и нужны господину Аликперову и прочим личностям которых интересуют только рекламные эффекты. Будет легко корректировать его деятельность и смещать фокус на рекламу если он вдруг по неосторожности заинтересуется успехами команды на футбольном поле. Замена чисто косметическая. Ну и плюс ещё один советник к бесчисленному множеству советников добавился
6d8a7euwkav4
6d8a7euwkav4
вчера в 09:54
Надо ещё его кентов по лихтенштейнской бане заслушать
