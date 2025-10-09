В Люксембурге рассказали, как играл в хоккей будущий гендиректор «Спартака»

1759992024

вчера, 09:40

Новый генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов во время выступления за любительский хоккейный клуб из Люксембурга «Пакерс» быстро влился в команду и всегда был готов помогать партнерам. Об этом рассказали в хоккейном клубе.

В понедельник «Спартак» объявил о том, что прежний генеральный директор клуба Олег Малышев покинул свой пост и продолжит работу советником нового гендиректора.

«Сергей приехал к нам в 2021 году. Он был сдержанным, вежливым, всегда готовым прийти на помощь, быстро влился в нашу команду, — сказал собеседник агентства. — „Люксембург Пакерс“ как команда уникальна тем, что в ней играют представители разных национальностей. На льду Сергей выступал в защите вместе со своим соотечественником Алексеем. У него хорошие навыки позиционной игры и хорошее понимание хоккея».

Некрасов участвовал в чемпионате Люксембурга. «Он показывал хорошие результаты, также играл в международных турнирах, которые дали ему отличный опыт. Он хороший товарищ по команде, и мы будем скучать по нему. Наш клуб желает ему успеха и достижения всех его целей на новом рабочем месте», — пояснили в клубе.

Некрасов имеет опыт работы на руководящих постах в российских и международных банках, а также крупных компаниях. В 2001 году он возглавил правление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» и работал на этой должности в течение десяти лет. С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом Газпромбанка, курируя ряд направлений, а также работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.