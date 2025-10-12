 
 
 
Онопко оценил работу Умярова в сборной России

12 октября 2025, 10:54

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, как оценивает работу игрока «Спартака» Наиля Умярова в национальной команде. Футболист в октябре был впервые приглашен в сборную.

Впечатления самые приятные. Он хорошо тренируется, как и все остальные ребята. В матче с иранцами состоялся его дебют. Наиль приехал с таким настроем в сборную, было видно, что он очень рад вызову.

Чего раньше не хватало, чтобы получить вызов? Футболист должен заслужить это игрой. Мы же следим за всеми, смотрим определенное количество матчей. На конкретную позицию есть несколько футболистов, и мы выбираем. Он это знает.

13 октября в 09:19
нормальный Наиль, нормальная игра
12 октября в 16:08
Карпин тоже так думает?
12 октября в 15:51
Возможно сможет закрепиться и на какое-то время стать одним из прочно основных игроков сборной.
12 октября в 13:55
Больше всего нравится фото Онопко на главной странице, а работа Умярова, так себе, как и его работа в сборной.
12 октября в 13:39
Главное чтобы потом настроение было
12 октября в 13:27
Он хорошо тренируется, настроение хорошее............. Так все хорошо тренируются, как же иначе. А вот как насчёт игры?
12 октября в 13:22
Привет, Вова. Если я правильно понял, он должен вытеснить из состава Баринова, или Глебова Д.? Но на эту позицию претендуют и Фомин и Кисляк. Так что будем посмотреть
12 октября в 12:28
Чего говорить, по всем статьям Наиль заслужил этот вызов сборную. Жаль, что наша сборная сейчас может участвовать только в товарищеских матчах.
12 октября в 11:49
Есть теперь стимул у Наиля...Удачи и без травм...
12 октября в 11:34
Рад, тренируется, в общем, как и другие члены сборной.
12 октября в 11:15
Наилю, должно быть лестно - Витя обычно скуп на похвалу...)
