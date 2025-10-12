Онопко оценил работу Умярова в сборной России

Тренер сборной России рассказал, как оценивает работу игрока «Спартака» в национальной команде. Футболист в октябре был впервые приглашен в сборную.

Впечатления самые приятные. Он хорошо тренируется, как и все остальные ребята. В матче с иранцами состоялся его дебют. Наиль приехал с таким настроем в сборную, было видно, что он очень рад вызову.

Чего раньше не хватало, чтобы получить вызов? Футболист должен заслужить это игрой. Мы же следим за всеми, смотрим определенное количество матчей. На конкретную позицию есть несколько футболистов, и мы выбираем. Он это знает.