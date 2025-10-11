 
 
 
Аленичев сожалеет, что Глушаков не играл в Европе

11 октября 2025, 15:35

Чемпион России по футболу 2017 года в составе московского «Спартака» Денис Глушаков мог бы играть за европейские команды высокого уровня. Такое мнение журналистам высказал победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев.

11 октября состоится прощальный матч Глушакова.

"Спасибо Денису, что пригласил меня на свой матч. Денис играл ярко за «Локомотив» и «Спартак». Мне посчастливилось его тренировать год (Аленичев работал главным тренером «Спартака» в 2015-2016 годах — прим. ТАСС). Он был лидером того «Спартака», который стал чемпионом. Мне очень жаль, что он не попробовал свои силы в Европе. Мог бы играть, может, не за «Реал» и «Барселону», но за команды уровня «Севильи» и «Атлетико», — сказал Аленичев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.

