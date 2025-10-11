 
 
 
Глушаков видит себя тренером в будущем

11 октября 2025, 15:37

Чемпион России 2017 года в составе «Спартака» Денис Глушаков в будущем видит себя тренером или футбольным функционером. Об этом он рассказал журналистам.

11 октября пройдет прощальный матч Глушакова.

«Такие матчи бывают не у всех. „Спартак“ и „Локомотив“ для меня родные команды, — сказал Глушаков. — Одна дала мне свет, с другой я выиграл чемпионство. Сложно сказать, что было самым ярким, я многое помню: первый выход на поле, голы, чемпионство, чемпионаты мира и Европы».

«У меня есть лицензия тренера категории А. Я не убил в себе футболиста. Мне кажется, надо поработать с детьми или в команде с опытным тренером. Тренировать „Спартак“ или „Локомотив“ я не готов, но вижу себя тренером или функционером», — добавил он.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 октября в 07:41, ред.
Больше всех танцевали и веселились на фуршете Станкович и Галактионов....
После слов Дениса "Локомотив и Спартак тренировать не готов"
9xqvsxg3ytfy
9xqvsxg3ytfy
11 октября в 19:19
Только спартака, там клоуны ой как нужны.
CCCP1922
CCCP1922
11 октября в 18:53
А я пожелаю Денису, после того, как отгуляет, принимать решение о своём будущем. А может быть уже принял? И лицензию получил тренерскую? Даже если не получится стать большим тренером, не беда — тренеры поменьше тоже в дефиците. Востребованы и наставники детских школ. Главное, меньше обращать внимание на негатив.
Bad Listener
Bad Listener
11 октября в 18:29, ред.
Главное чтобы кто нибудь из работодателей не увидел в нём тренера ненароком, а самого пусть глючит как ему захочется, хоть как Сашку Мостового
STVA 1
STVA 1
11 октября в 16:09
Тренер не знаю , но банщик получился бы хороший)))
Варвар7
Варвар7
11 октября в 16:04
Денис, когда будешь "убивать в себе игрока" , смотри не "зацепи тренера"...)))
