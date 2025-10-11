Глушаков видит себя тренером в будущем

1760186237

11 октября 2025, 15:37

Чемпион России 2017 года в составе «Спартака» в будущем видит себя тренером или футбольным функционером. Об этом он рассказал журналистам.

11 октября пройдет прощальный матч Глушакова.

«Такие матчи бывают не у всех. „Спартак“ и „Локомотив“ для меня родные команды, — сказал Глушаков. — Одна дала мне свет, с другой я выиграл чемпионство. Сложно сказать, что было самым ярким, я многое помню: первый выход на поле, голы, чемпионство, чемпионаты мира и Европы».

«У меня есть лицензия тренера категории А. Я не убил в себе футболиста. Мне кажется, надо поработать с детьми или в команде с опытным тренером. Тренировать „Спартак“ или „Локомотив“ я не готов, но вижу себя тренером или функционером», — добавил он.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.