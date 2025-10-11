В молодежной сборной России оценили пользу от проведения товарищеских игр

1760182959

Футболисты молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) подошли крайне заряженными к октябрьскому сбору, проведение товарищеских матчей сохраняет мотивацию в отсутствие международных турниров. Такое мнение высказал нападающий молодежной сборной России .

В пятницу молодежная сборная России в гостях провела товарищеский матч против команды Беларуси в рамках октябрьского сбора. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу белорусов. 13 октября команды проведут повторный матч в Минске.

«Было видно по тренировочному процессу, что все готовы, все заряжены, — сказал Боков. — Для сборной всегда полезно играть против ребят, которые чем-то отличаются. В этом плане прошлые соперники интересны были. Допустим, те же колумбийцы (в марте россияне провели два товарищеских матча со сборной Колумбии, встречи завершились со счетом 0:1 и 2:2 — прим.), у них вот менталитет другой. Да и в целом интересно, как они видят футбол, какое у них понимание. С белорусами мы похожи [по менталитету], конечно, но с ними так же интересно».

«Понятно, всем хочется официальных международных матчей. Но то, что такие товарищеские игры проводятся, я думаю, это уже хорошо. Все равно это и мотивирует, и помогает в тонусе оставаться», — добавил игрок.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.