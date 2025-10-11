Семин считает, что Глушаков оставил яркий след в футболе

1760185714

11 октября 2025, 15:28

Чемпион России 2017 года в составе «Спартака» оставил яркий след в отечественном футболе. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России .

11 октября Глушаков проведет прощальный матч.

«Окончание карьеры — это часть жизни футболиста. Денис оставил след яркого игрока в „Локомотиве“ и „Спартаке“. Сегодня он правильно делает, что прощается с болельщиками. Он знает футбол, и такие люди нужны нашему футболу для того, чтобы он развивался. Он был ярким игроком, великолепно отдавал длинные передачи, много работал на поле», — сказал Семин.

«Он ведущий игрок, у него есть своя жизненная и футбольная позиция. Есть тактика, командные задания, но он всегда что-то новое делал», — добавил специалист.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.