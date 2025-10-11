 
 
 
Романцев назвал Глушакова великим футболистом для «Спартака» и «Локомотива»

11 октября 2025, 16:14

Чемпион России 2017 года Денис Глушаков является великим футболистом для московских «Спартака» и «Локомотива». Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.

11 октября пройдет прощальный матч Глушакова.

«Я посмотрел, сколько он сыграл за „Спартак“ и „Локомотив“, практически одинаково и по матчам, и по голам. Он может считаться великим футболистом обеих команд. Конечно, такие игроки остаются в памяти. Я следил за ним практически всю карьеру», — сказал Романцев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.

Все комментарии
AKH
AKH
11 октября в 23:26
Если дадут зп хотя бы пропорционально трансферной сумме, даже думать не надо :) А думается мне дадут даже больше. Да еще и бананы собирать не придется..
Сп62
Сп62
11 октября в 21:20
Великим, конечно, называть его не стоит. А запоминающимся игроком оставившим свой след в отечественном футболе называть надо.
njt2fb2z22eu
njt2fb2z22eu
11 октября в 19:20
    Alex_67
    Alex_67
    11 октября в 18:58
    Слова хорошие говорить надо, а если помочь Денису с трудоустройством? Романцев ведь многое может...
    Bad Listener
    Bad Listener
    11 октября в 18:35, ред.
    В детстве Олег Иваныч был для меня героем. Но после того как увидел его со Станковичем в видосике и обнимающимся разочаровался в этом человеке, променял честь и самоуважение на какую то хайповую историю, или даже проще - на деньги Лукойла, и продолжает вот собственно. Ну зато это очень многое объясняет в факте продажи команды этим нефтяным магнатам.
    ABir
    ABir
    11 октября в 18:19
    Приятно, что его вклад в российский футбол оценили Романцев и Семин.
    c6ernqvccefz
    c6ernqvccefz
    11 октября в 17:24
    Великим его не назовешь, а в чемпионский сезон он внёс вескую лепту
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    11 октября в 17:21
    Глушаков легенда Спартака,никогда Барко не станет для Спартака таким лидером как Денис. На него должны равняться.
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    11 октября в 17:19
    Ну в чемпионский сезон он был действительно хорош. А в общем Титов более знаковая фигура для Спартака.
    Vilar
    Vilar
    11 октября в 17:18
    Какая гадость этот "прощальный матч" глушакова, это даже не пародия на футбол...
    stanichnik
    stanichnik
    11 октября в 17:03
    Для Спартака великие Симонян, Нетто, а Глушаков, обычный футболист
