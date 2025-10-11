Романцев назвал Глушакова великим футболистом для «Спартака» и «Локомотива»

1760188482

Чемпион России 2017 года является великим футболистом для московских «Спартака» и «Локомотива». Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.

11 октября пройдет прощальный матч Глушакова.

«Я посмотрел, сколько он сыграл за „Спартак“ и „Локомотив“, практически одинаково и по матчам, и по голам. Он может считаться великим футболистом обеих команд. Конечно, такие игроки остаются в памяти. Я следил за ним практически всю карьеру», — сказал Романцев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.