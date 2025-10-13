Тунис ни разу не пропустил в отборе к чемпионату мира

Сборная Туниса выдала почти идеальную отборочную кампанию к чемпионату мира 2026 года.
Команда выиграла 9 из 10 матчей, забила 22 гола и не пропустила ни одного мяча. Тунис опередил на 13 очков Намибию, которая заняла в группе 2-е место.
Тунис сыграет на чемпионате мира в 7-й раз в своей истории.
вот с кем нашим бы сыграть ...
Одним надо сотворить чудо ...одолев очень сильные команды....
Другим же достаются соперники неспособные даже забить....
Болейте за своих, а не против чужих!
