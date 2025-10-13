Тунис ни разу не пропустил в отборе к чемпионату мира

1760382166

13 октября 2025, 22:02

Сборная Туниса выдала почти идеальную отборочную кампанию к чемпионату мира 2026 года.

Команда выиграла 9 из 10 матчей, забила 22 гола и не пропустила ни одного мяча. Тунис опередил на 13 очков Намибию, которая заняла в группе 2-е место.

Тунис сыграет на чемпионате мира в 7-й раз в своей истории.