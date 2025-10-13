 
 
 
Тунис ни разу не пропустил в отборе к чемпионату мира

13 октября 2025, 22:02

Сборная Туниса выдала почти идеальную отборочную кампанию к чемпионату мира 2026 года.

Команда выиграла 9 из 10 матчей, забила 22 гола и не пропустила ни одного мяча. Тунис опередил на 13 очков Намибию, которая заняла в группе 2-е место.

Тунис сыграет на чемпионате мира в 7-й раз в своей истории.

Тунис
112910415
112910415
14 октября в 06:25
Тунис чудеса творит !
вот с кем нашим бы сыграть ...
CCCP1922
CCCP1922
14 октября в 01:43
Это длилось долго — десять матчей подряд...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 23:23
Доказательство того что все разными усилиями попадают на большой турнир....
Одним надо сотворить чудо ...одолев очень сильные команды....
Другим же достаются соперники неспособные даже забить....
Варвар7
Варвар7
13 октября в 22:39
"Сухой , сухой как лист" , тьфу ты - сухой , сухой Тунис...)
stanichnik
stanichnik
13 октября в 22:34
Рекордный показатель. Не многие могут похвастать такими достижениями, но в истории отборочных игр на Евро такие случаи были. Англичанам, итальянцам, полякам и дважды немцам удавалось сохранить свои ворота сухими, но не все сборные добивавшиеся таких показателей проводили одинаковое количество матчей.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
13 октября в 22:07, ред.
Прямо так сказать железобетон)))
