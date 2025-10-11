 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаОтбор ЧМ-2026. Европа

Серб Митрович догнал тренера «Спартака» Станковича по матчам за сборную

11 октября 2025, 21:54
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 1Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Футболист Александар Митрович сравнялся по числу матчей за сборную Сербии с главным тренером московского «Спартака» Деяном Станковичем. В игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Албании нападающий вышел на поле в составе национальной команды в 103-й раз.

Станкович провел 103 матча за национальную команду: 21 — за сборную Сербии и Черногории, 40 — за команду Югославии и 42 — за сборную Сербии.

Рекордсменом по количеству матчей за сборную Сербии является Душан Тадич — 111 матчей. Второе место занимает Бранислав Иванович, который играл за московский «Локомотив», петербургский «Зенит» и лондонский «Челси», — 105 матчей. Митрович и Станкович делят третье и четвертое места.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная Сан-Марино впервые с 2021 года пропустила 10 голов
09 октября
1000 голов Пеле. Между мифом и реальностью
09 октября
Искусственный интеллект оценил шансы Роналду забить 1000 голов за карьеру
08 октября
«Зенит» повторил неудачную серию времен Адвоката
05 октября
Батраков рассказал, что игроки «Локо» не думают о серии без поражений в РПЛ
04 октября
«Ахмат» потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Черчесова
04 октября
 
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Варвар7 (раскрыть)
12 октября в 01:22, ред.
Наоборот - надо продлевать 🤣
Варвар7
Варвар7
12 октября в 00:30
Деяну только не говорите, а то ещё разнервничается , "дисква" то уже скоро закончится...)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
11 октября в 23:16
Одной из причин является просто разнообразить блок лучших и дать возможность там побывать в отдельных случаях более чем трём комментариям, предпочтительно чтобы все они были от разных пользователей, но не обязательно.

Иногда появляются комментарии более информативные и/или уникальные и интересные, более хорошо написанные, которые заменяют другие.

Может быть так, что пользователь отредактировал комментарий, и там потом есть нарушение правил либо текст стал хуже, тогда можем убрать.

Изредка комментарий может случайно попасть в блок лучших, ввиду технического сбоя.

Основные принципы - 1. Попасть в блок лучших могут очень разные, оценивают в по качеству, информативности, уникальности и юмору (в отдельных случаях больше одно или другое из этого). 2. Могут быть убраны из блока по разным причинам.
3. Если убирает пользователь или модератор путём опции для VIP-пользователя, то тогда заработанные очки для ставок остаются у того чем комментарий попал в лучшие.

Всего доброго.
Alex_67
Alex_67
11 октября в 22:49
Футболисты везде одинаковые – думают, прежде всего, о своей личной статистике. В матче Сербии против Албании счёт, до сих пор, не открыли. Сербы, вы не забыли, что играете дома, к тому же против самого принципиального соперника? Просыпайтесь, братья, начинайте забивать. Рекорды потом обсудим, после победы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 