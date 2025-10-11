Серб Митрович догнал тренера «Спартака» Станковича по матчам за сборную

Футболист Александар Митрович сравнялся по числу матчей за сборную Сербии с главным тренером московского «Спартака» Деяном Станковичем. В игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Албании нападающий вышел на поле в составе национальной команды в 103-й раз.
Станкович провел 103 матча за национальную команду: 21 — за сборную Сербии и Черногории, 40 — за команду Югославии и 42 — за сборную Сербии.
Рекордсменом по количеству матчей за сборную Сербии является Душан Тадич — 111 матчей. Второе место занимает Бранислав Иванович, который играл за московский «Локомотив», петербургский «Зенит» и лондонский «Челси», — 105 матчей. Митрович и Станкович делят третье и четвертое места.
