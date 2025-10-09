Сборная Сан-Марино впервые с 2021 года пропустила 10 голов

Сборная Сан-Марино проиграла со счетом 0:10 Австрии в матче отбора ЧМ-2026.
Примечательно, что это первое столь крупное поражения для Сан-Марино с конца 2021 года. Тогда также в матче отбора к ЧМ команда уступила 0:10 Англии.
|Австрия10 : 0Сан-Марино
|Матч завершен
Сборная Сан-Марино проиграла со счетом 0:10 Австрии в матче отбора ЧМ-2026.
Примечательно, что это первое столь крупное поражения для Сан-Марино с конца 2021 года. Тогда также в матче отбора к ЧМ команда уступила 0:10 Англии.
Роналду бы на них))))
Роналду бы на них))))