Сборная Сан-Марино впервые с 2021 года пропустила 10 голов

вчера, 23:48
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия10 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Сборная Сан-Марино проиграла со счетом 0:10 Австрии в матче отбора ЧМ-2026.

Примечательно, что это первое столь крупное поражения для Сан-Марино с конца 2021 года. Тогда также в матче отбора к ЧМ команда уступила 0:10 Англии.

Источник: soccer.ru
jyypw9nzcvyy
jyypw9nzcvyy
сегодня в 05:17
Им главное было как молдаванам по голу на брата не пропустить)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:03
Ну парни, четыре ж года держались...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:59
Сан Марино был шаге от позора пропустит 11 голов)))
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:49
В Белоруссии в принципе даже при Союзе футбольная школа была не так сильна. Так что я бы поспорил.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:41
В белорусской лиге есть потолок зарплат. Есть жёсткий лимит, только пять легионеров клуб может иметь в заявке. И видим уровень клубов и сборной.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02
Хорошо статистику себе набили))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:51
На таких товарищах только рекорды ставить)
Роналду бы на них))))
