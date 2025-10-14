Семак назвал хорошим примером заявление КХЛ по игре СКА — «Автомобилист»

Заявление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) об ошибке арбитра видеоповторов в матче СКА — «Автомобилист» является хорошим примером для судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Такое мнение на общероссийской тренерской конференции РФС высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В понедельник СКА обыграл «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет-КХЛ со счетом 2:1. В ситуации с победным голом шайба после броска Андрея Педана попала в ворота с внешней стороны. Позднее в КХЛ сообщили, что судья видеоповторов, работавший на матче, был пожизненно отстранен от своих обязанностей. Также лига принесла извинения обеим командам и болельщикам.
«Вчера играли в КХЛ, через час выступили, нашли ошибки, извинились. Я от нашего судейского комитета ни разу не слышал — извините, не правы. Конечно, критиковать всегда проще всего, но хотелось бы, чтобы в ЭСК (экспертно-судейская комиссия) были представители от футболистов, тренеров, профсоюзов», — сказал Семак.
«Комитет высказывает мнение одного человека. Есть вещи, которые делать нельзя, — мат, оскорбления, в отношении судей нужно было более лояльным. Конечно, слышал мат в адрес судей, они его пропускали. Меня удалили за выход на поле в конфронтационный манере. Если судьи не правы, нужно признавать ошибки. Иногда я вообще ничего не могу понять», — добавил он.
А ты не думаешь, что если бы все 11 прошлосезонных пенальти Спартака признали бы левыми. то КБ сейчас блистали бы в ФНЛ ? Да и пенальти с Сочи и Акроном в этом сезоне тоже левые и КБ оказывается на законном 8 месте. Как же всех_ КБ зацепило лидерство ЦСКА в этом сезоне. Кстати, а что ты не вспомнил пенальти в ворота Краснодара, что не дал Кукуян. : А то отрыв ЦСКА был бы еще большим. Но ты друган не горюй. Уйдет ваш быдлоган в сб. Сербии, поставят очередного Ванюлю и будет КБ и нам всем радость! Да?
Надо у нас пересмотреть повторы пенальти из конюшенного ряда!
И опустить их на законное 6-е место!))
И опустить их на законное 6-е место!))