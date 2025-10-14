 
 
 
Семак назвал хорошим примером заявление КХЛ по игре СКА — «Автомобилист»

14 октября 2025, 13:11

Заявление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) об ошибке арбитра видеоповторов в матче СКА — «Автомобилист» является хорошим примером для судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Такое мнение на общероссийской тренерской конференции РФС высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В понедельник СКА обыграл «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет-КХЛ со счетом 2:1. В ситуации с победным голом шайба после броска Андрея Педана попала в ворота с внешней стороны. Позднее в КХЛ сообщили, что судья видеоповторов, работавший на матче, был пожизненно отстранен от своих обязанностей. Также лига принесла извинения обеим командам и болельщикам.

«Вчера играли в КХЛ, через час выступили, нашли ошибки, извинились. Я от нашего судейского комитета ни разу не слышал — извините, не правы. Конечно, критиковать всегда проще всего, но хотелось бы, чтобы в ЭСК (экспертно-судейская комиссия) были представители от футболистов, тренеров, профсоюзов», — сказал Семак.

«Комитет высказывает мнение одного человека. Есть вещи, которые делать нельзя, — мат, оскорбления, в отношении судей нужно было более лояльным. Конечно, слышал мат в адрес судей, они его пропускали. Меня удалили за выход на поле в конфронтационный манере. Если судьи не правы, нужно признавать ошибки. Иногда я вообще ничего не могу понять», — добавил он.

Все комментарии
Сп62
Сп62
14 октября в 17:45
Предложения Семака поддерживаю полностью. Судьи неприкасаемы, КДК неприкасаем. Виноваты бывают только футболисты и тренеры.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 октября в 16:15
Шуня771
А ты не думаешь, что если бы все 11 прошлосезонных пенальти Спартака признали бы левыми. то КБ сейчас блистали бы в ФНЛ ? Да и пенальти с Сочи и Акроном в этом сезоне тоже левые и КБ оказывается на законном 8 месте. Как же всех_ КБ зацепило лидерство ЦСКА в этом сезоне. Кстати, а что ты не вспомнил пенальти в ворота Краснодара, что не дал Кукуян. : А то отрыв ЦСКА был бы еще большим. Но ты друган не горюй. Уйдет ваш быдлоган в сб. Сербии, поставят очередного Ванюлю и будет КБ и нам всем радость! Да?
cska1948
cska1948
14 октября в 15:43
Похоже, что Семаку поставили условия: или ты выигрываешь в этом сезоне чемпионство, или мы тебя отправляем в отставку. Каким он стал нервным, как остро реагирует буквально на все судейские решения не в пользу Зенита. Раньше он таким не был. Да и за Кругового ему точно спасибо не сказали.
Шуня771
Шуня771
14 октября в 14:31
