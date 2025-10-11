Лапочкин: «За фол иранца на Мелехине должна была быть красная карточка»

Экс‑арбитр ФИФА Сергей Лапочкин указал на грубую судейскую ошибку в товарищеском матче Россия — Иран (2:1).

Во втором тайме форвард иранцев грубо сыграл против защитника россиян Виктора Мехелина. Игроку гостей была показана желтая карточка.

Очевидно, что это серьезная ошибка арбитра, потому что игрок сборной Ирана в прыжке открытыми шипами попадает в голову Мелехину. Тут не может быть никакого решения, кроме как штрафного удара и красной карточки, потому что данные действия могут нанести серьезную травму футболисту. Шипами был нанесен удар в голову. Шипы в прыжке на приличной скорости – как оружие.