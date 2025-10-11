 
 
 
Лапочкин: «За фол иранца на Мелехине должна была быть красная карточка»

11 октября 2025, 11:09
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Экс‑арбитр ФИФА Сергей Лапочкин указал на грубую судейскую ошибку в товарищеском матче Россия — Иран (2:1).

Во втором тайме форвард иранцев Алиреза Джаханбахш грубо сыграл против защитника россиян Виктора Мехелина. Игроку гостей была показана желтая карточка.

Очевидно, что это серьезная ошибка арбитра, потому что игрок сборной Ирана в прыжке открытыми шипами попадает в голову Мелехину. Тут не может быть никакого решения, кроме как штрафного удара и красной карточки, потому что данные действия могут нанести серьезную травму футболисту. Шипами был нанесен удар в голову. Шипы в прыжке на приличной скорости – как оружие.

STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
11 октября в 13:49
Точно Иван! Вот кого забыл это ДА! Там такая машина!)))
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
11 октября в 13:42
Доброго Здоровья, Володя!
К перечисленным Тобой футболистам можно добави ь и Горлуковича этот был ещё тот "тафгай"))
Шуня771
Шуня771
11 октября в 13:18
Там и без Лапочкина портрЭт понятный - КК!
CCCP1922
CCCP1922
11 октября в 12:32
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин... А какой сейчас статус у этого человека? Член КДК или ЭСК? Советник в структуре РФС? Скорее всего он состоит на зарплате у телеканала Матч ТВ. Тогда почему товарищ Лапочкин ведёт себя, как официальное лицо? Почему он оценивает действия судей в категоричной форме и выдаёт это в прямой эфир? Кто руководит футболом? РФС или Матч ТВ? Слишком много вопросов хочется задать!
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
11 октября в 11:44
Приветствую Иван!Думаю если бы у нас в составе был такой игрок как Бубнов или Кузнецов из Д(К) , то иранец точно не доиграл бы до конца матча)))
stanichnik
stanichnik
11 октября в 11:20
Возможно статус матча повлиял на судью принять такое решение не удалять"каратиста", а только накаазать жёлтой карточкой.
