Матчи сборной России рассудят арбитры из Черногории

08 октября 2025, 13:31

Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Боливии и Ирана рассудит бригада арбитров из Черногории. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Главным судьей обеих встреч назначен рефери Международной федерации футбола . Ему будут помогать судьи Владан Тодорович и . Резервными арбитрами назначены россияне. На матче с командой Ирана будет работать , на игре со сборной Боливии — .

Сборная России сыграет с командой Ирана 10 октября Волгограде, с боливийцами — 14 октября в Москве. Обе игры начнутся в 20:00 мск.