Матчи сборной России рассудят арбитры из Черногории

08 октября 2025, 13:31

Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Боливии и Ирана рассудит бригада арбитров из Черногории. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Главным судьей обеих встреч назначен рефери Международной федерации футбола Никола Дабанович. Ему будут помогать судьи Владан Тодорович и Срджан Йованович. Резервными арбитрами назначены россияне. На матче с командой Ирана будет работать Рафаэль Шафеев, на игре со сборной Боливии — Антон Фролов.

Сборная России сыграет с командой Ирана 10 октября Волгограде, с боливийцами — 14 октября в Москве. Обе игры начнутся в 20:00 мск.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 октября в 16:40
Крепкие команды. Думаю что голов мы не увидим.
Надеюсь, и судьи не подведут...
Шуня771
Шуня771
08 октября в 16:09
Когда матчи будет судить ИИ "Алиса"!?
8bzabyckzc7y
8bzabyckzc7y
08 октября в 16:07
Главное, что не брунейские! А то те явно на нас обиду затаили!
shlomo2
shlomo2
08 октября в 15:02
А судьи кто...????? ... вопрос - ответ.... свои....:)))
Варвар7
Варвар7
08 октября в 14:21
Ну черногорцы, не подведите , у нас взыскательная публика...)
Alex_67
Alex_67
08 октября в 14:04
А почему судьи только из Европы? Я нисколько не сомневаюсь в их компетенции, Черногория футбольная страна, но всё же... Хорошие арбитры есть и в Азии, и в Африке и в Южной Америке. Я думаю надо рассматривать и другие варианты. Это просто размышления вслух..
