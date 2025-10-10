  • Поиск
Карпин считает, что гол иранцев был засчитан несправедливо

вчера, 22:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Перед голом сборной Ирана в ворота российских футболистов в товарищеском матче было нарушение правил на защитнике Максиме Осипенко. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой российской сборной со счетом 2:1.

«Момент когда мы пропустили гол — по мне это была прямая нога на Осипенко, не свистнул, — сказал Карпин. — Смысл говорить про судью сейчас? Неважно, товарищеский матч или нет — если красная карточка, то красная».

«Играли с Сербией, и потом все сожалели, что не удалось посмотреть нашу команду против 11 футболистов Сербии. Но если было удаление, то судьи ФИФА должны давать карточку», — добавил главный тренер сборной России.

В матче с иранцами за сборную России дебютировал полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров. Он вышел на замену на 67-й минуте. «Времени не так много он получил. Но то, что удалось увидеть — более чем достойно, мне понравилось», — отметил Карпин.

14 октября сборная России на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с командой Боливии.

Варвар7
Варвар7
вчера в 23:10
Да ладно , Валера - выиграли же...)
