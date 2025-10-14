 
 
 
Роналду установил рекорд по числу голов в матчах квалификации ЧМ

14 октября 2025, 22:28
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 2Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд по количеству забитых мячей в матчах отборочных турниров чемпионатов мира.

Во вторник Роналду забил на 22-й минуте в домашней игре против команды Венгрии, доведя число голов в квалификации до 40. По этому показателю он обошел форварда сборной Гватемалы Карлоса Руиса (39), который завершил карьеру в 2017 году.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.

Счет после гола Роналду стал 1:1.

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
15 октября в 06:21
ну может, может ... как тут отрицать !
Sergo81
Sergo81
14 октября в 23:51
Мои поздравления Рону! Смотрел второй тайм. Что увидел? Рон даже не пытается пойти в дриблинг, сразу отдаёт пас партнёру, любому. Понимает, что нет резкости и той скорости. Но как наконечник очень даже ничего. Дожимает последние соки из себя. Сейчас он как Ван Нистелрой, человек одного касания, разящего касания. Скоро закончит. Он это уже знает.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
14 октября в 22:53
... В перерыве)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
14 октября в 22:45
За полем с обратной стороны ворот)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
14 октября в 22:40
С метра в пустые из оффсайда?)))
Futurista
Futurista
14 октября в 22:38, ред.
Уже двушку венграм закинул...и не с пенальти)...
Futurista
Futurista
14 октября в 22:33
Клепает рекорды один за другим)...
Гость
