В Израиле назвали лицемерными призывы об отстранении спортсменов

1760433846

14 октября 2025, 12:24

Президент Федерации футбола Израиля Моше Заурес считает призывы об отстранении спортсменов страны проявлением лицемерия. Об этом Зуарес заявил в интервью газете Corriere della Sera.

14 октября сборная Израиля в гостях сыграет с командой Италии в рамках отбора к чемпионату мира.

«Есть большое лицемерие в словах тех, кто просит о нашем отстранении и забывает тех, кто подвергся нападению 7 октября, тех, кто был взят в заложники в течение двух лет, и тех, кто до сих пор отказывался от любого предложения прекратить войну, — сказал Зуарес. — Тогда никто не пытался объяснить, как отстранение Израиля может внести позитивный вклад в урегулирование ситуации. В любом случае, учитывая последние события, этой теоретической угрозы больше не существует».