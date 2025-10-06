  • Поиск
Мусаев, Литвинов и Фомин пропустят матчи сборной России в октябре

вчера, 20:58

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов, полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин и нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев пропустят товарищеские матчи сборной России в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Литвинов и Мусаев не сыграют из-за травм, Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре. Сначала команда встретится со сборной Ирана, игра пройдет 10-го числа в Волгограде. 14 октября состоится матч со сборной Боливии в Москве.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:23, ред.
Когда это Фомин успел перегрузиться? А если бы он играл в АПЛ?
eyhpxvrn6fmm
eyhpxvrn6fmm
вчера в 22:56
А что такое перегрузочное состояние, неужели когда нес зарплату надорвался?
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:33
Где, а главное когда Фомин успел перегрузиться?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:56
Да, это была славная охота...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:33
Найдут кем их заменить...
