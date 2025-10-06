Мусаев, Литвинов и Фомин пропустят матчи сборной России в октябре

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов, полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин и нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев пропустят товарищеские матчи сборной России в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Литвинов и Мусаев не сыграют из-за травм, Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.
Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре. Сначала команда встретится со сборной Ирана, игра пройдет 10-го числа в Волгограде. 14 октября состоится матч со сборной Боливии в Москве.