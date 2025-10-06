Мусаев, Литвинов и Фомин пропустят матчи сборной России в октябре

1759773539

вчера, 20:58

Защитник московского «Спартака» , полузащитник столичного «Динамо» и нападающий московского ЦСКА пропустят товарищеские матчи сборной России в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза ( РФС ).

Литвинов и Мусаев не сыграют из-за травм, Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре. Сначала команда встретится со сборной Ирана, игра пройдет 10-го числа в Волгограде. 14 октября состоится матч со сборной Боливии в Москве.