КДК РФС рассмотрит несколько эпизодов матча ЦСКА — «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит несколько моментов матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2.
«По матчу ЦСКА — „Спартак“ рассмотрим несколько вопросов. Систематический выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера Манеля Эспосито, — сказал Григорьянц. — Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба „Спартак“. Также систематический выход за пределы технической зоны тренеров „Спартака“ Ненада Сакича и Винченцо Сассо. Также болельщики „Спартака“ скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес судьи и ЦСКА».
Заседание КДК РФС пройдет 9 октября.
Времена, когда сходились стенка на стенка канули в леу, сейчас максимум на что способны сытые "футбольные хулиганы" это словесные оскорбления, так что не ждите, что ситуация выйдет за рамки предела., душка у них не хватит. Зато хулиганы давно поняли, что их выходки остаются без внимания и к ним никаких мер не принимают, ограничиваясь наказанием клубов.
Болейте за своих, а не прдтив чужих
Времена, когда сходились стенка на стенка канули в леу, сейчас максимум на что способны сытые "футбольные хулиганы" это словесные оскорбления, так что не ждите, что ситуация выйдет за рамки предела., душка у них не хватит. Зато хулиганы давно поняли, что их выходки остаются без внимания и к ним никаких мер не принимают, ограничиваясь наказанием клубов.
Болейте за своих, а не прдтив чужих