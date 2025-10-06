КДК РФС рассмотрит несколько эпизодов матча ЦСКА — «Спартак»

1759754939

вчера, 15:48

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит несколько моментов матча 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

«По матчу ЦСКА — „Спартак“ рассмотрим несколько вопросов. Систематический выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера Манеля Эспосито, — сказал Григорьянц. — Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба „Спартак“. Также систематический выход за пределы технической зоны тренеров „Спартака“ Ненада Сакича и Винченцо Сассо. Также болельщики „Спартака“ скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес судьи и ЦСКА ».