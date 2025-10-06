  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

КДК РФС рассмотрит несколько эпизодов матча ЦСКА — «Спартак»

вчера, 15:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит несколько моментов матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

«По матчу ЦСКА — „Спартак“ рассмотрим несколько вопросов. Систематический выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера Манеля Эспосито, — сказал Григорьянц. — Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба „Спартак“. Также систематический выход за пределы технической зоны тренеров „Спартака“ Ненада Сакича и Винченцо Сассо. Также болельщики „Спартака“ скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес судьи и ЦСКА».

Заседание КДК РФС пройдет 9 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по двум эпизодам матча РПЛ с ЦСКА
30 сентября
КДК РФС рассмотрит задержку матча Кубка России по вине «Броук Бойз»
29 сентября
КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения фанов «Ахмата» в адрес Дзюбы
29 сентября
КДК РФС получил протест от «Уфы» на участие Федчука в матче Кубка России
26 сентября
КДК РФС может рассмотреть выступление отстраненного Федчука в Кубке России
25 сентября
КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительный баннер фанатов в адрес Дегтярева
25 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 20:13
Вот-вот, рассмотрите ещё поведение Акинфеева: бросок перчатки в адрес трибут, ругань со звериным лицом. А травма пустяковая, приложили лёд, спели колыбельную, погладили по головке и успокоили самого непогрешимого футболиста страны, а главное очень воспитанного.
8wf5hm3q3ffd
8wf5hm3q3ffd
вчера в 18:49
Дерби за четвертое место оказалось напряженным.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:43, ред.
Доброго Здоровья, Alex!
Времена, когда сходились стенка на стенка канули в леу, сейчас максимум на что способны сытые "футбольные хулиганы" это словесные оскорбления, так что не ждите, что ситуация выйдет за рамки предела., душка у них не хватит. Зато хулиганы давно поняли, что их выходки остаются без внимания и к ним никаких мер не принимают, ограничиваясь наказанием клубов.
Болейте за своих, а не прдтив чужих
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:28
Сп62. Выдумки и хотелки правдой не бывают и быть не могут. По статистике судью в пользу Спартака " ошибаются" постоянно. Но всё ночь не КБ фанам, а судьям и КДК. Которые признают ошибки. Пока в этом сезоне в пользу ЦСКА 1 ошибка была, а против уже 4, которые признаны. А свои КБ мечты оставь на следующий сезон. В этом дай бог 6 место удержать.
lotsman
lotsman
вчера в 16:54
Ничего криминального я лично не увидел. Обычная атмосфера футбольного дерби. Тренеры нервничали, болельщики болели за свои команды, жарко поддерживая их. Всё как всегда. Оскорбительные кричалки - это фольклор болельщиков. Было бы удивительно если бы болельщики сидели молча или пели дифирамбы в адрес игроков и болельщиков соперника.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:35
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Твой Арсен (раскрыть)
    вчера в 16:22
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 16:16
      Ничего не меняется... И ничего не делается для того, чтобы реально изменить ситуацию. Всё закончится как всегда, на клубы наложат штрафы, размер которых устраивает обе стороны. Все довольны. Но однажды вражда фанатов, не дай, Бог, может выйти за рамки словесных оскорблений, что тогда скажут чиновники РФС и руководители клубов?
      acmb8hwc7u5b
      acmb8hwc7u5b
      вчера в 16:10
      К чему эти разборки внутри считай единой команды.
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      вчера в 16:05, ред.
      А как насчет рассмотреть нытье мясных комментаторов в прямом эфире МАТЧ ТВ и их попытки заочно повлиять на решение ЭСК РФС по неоднозначным моментам матча путем попытки создания впечатления о всеобщем недовольстве решениями судьи? "Весь телеграмм пишет о придуманном пенальти" и "все решили, что пенальти "мусорный" - и прочие подобные фразочки. Не многовато ли на себя взяли ребята из МАТЧ ТВ? Подтянуть бы их за базар.
      v7jucq6cakxa
      v7jucq6cakxa
      вчера в 15:59
      Страсти кипели, так что эти эпизоды были ожидаемы
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
       
       
       