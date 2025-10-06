КДК РФС рассмотрит зажжение файера болельщиками «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит зажжение файера болельщиками московского «Спартака» на матче «пути Российской премьер-лиги» Кубка России против «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
1 октября «Спартак» на выезде обыграл «Пари НН» со счетом 2:1.
«Рассмотрим оскорбительные скандирования болельщиков „Спартака“ в адрес ЦСКА и „Динамо“ на матче Кубка России с „Пари НН“. Также в секторе болельщиков „Спартака“ был зажжен файер», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет 9 октября.
С годами он возомнил себе неприкасаемым, неподсудным...
Оштрафуют наверное опять Лукойл. Странности продолжаются - косячат одни, штрафуют других. А когда речь о Спартаке так там вообще давно не уважают и открестились бы с радостью от всех болельщиков. Эти люди с болельщиками никак не связаны, никак не хотели бы быть связаны и ещё меньше хотят после сплошных штрафов. Так что в принципе все эти действия КДК только во вред футболу. Но покуда есть глаза у них им обязательно надо что то рассматривать
