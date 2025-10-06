КДК РФС рассмотрит зажжение файера болельщиками «Спартака»

1759756270

вчера, 16:11

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит зажжение файера болельщиками московского «Спартака» на матче «пути Российской премьер-лиги» Кубка России против «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

1 октября «Спартак» на выезде обыграл «Пари НН» со счетом 2:1.

«Рассмотрим оскорбительные скандирования болельщиков „Спартака“ в адрес ЦСКА и „Динамо“ на матче Кубка России с „Пари НН“. Также в секторе болельщиков „Спартака“ был зажжен файер», — сказал Григорьянц.