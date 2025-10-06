  • Поиск
КДК РФС рассмотрит зажжение файера болельщиками «Спартака»

вчера, 16:11
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит зажжение файера болельщиками московского «Спартака» на матче «пути Российской премьер-лиги» Кубка России против «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

1 октября «Спартак» на выезде обыграл «Пари НН» со счетом 2:1.

«Рассмотрим оскорбительные скандирования болельщиков „Спартака“ в адрес ЦСКА и „Динамо“ на матче Кубка России с „Пари НН“. Также в секторе болельщиков „Спартака“ был зажжен файер», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 9 октября.

вчера в 22:40
Да чего там ? Весь футбол отменить к чертям ! )))
вчера в 22:25
Лучше бы баннер против Станковича и Максименко вывесили . Больше пользы бы было ,и без штрафов .
вчера в 18:45
Только дисквалификация стадиона поможет избавиться от футбольных хулиганов.
вчера в 18:07
Смотрю колонку новости , а там одно КДК! Работают бедные не покладая рук)))
вчера в 17:47
А КДК не хочет рассмотреть поведение Акинфеева, в матче ЦСКА - Спартак, когда он бросил перчатку в зрителей и выражался со звериным лицом. По губам было видно, что не благодарил зрителей за поддержку.
С годами он возомнил себе неприкасаемым, неподсудным...
вчера в 16:32, ред.
Это всё потому что Станкович на трибуну переехал, то теперь там рассматривают, щас вернётся на лавку снова будут рассматривать поведение у бровки.

Оштрафуют наверное опять Лукойл. Странности продолжаются - косячат одни, штрафуют других. А когда речь о Спартаке так там вообще давно не уважают и открестились бы с радостью от всех болельщиков. Эти люди с болельщиками никак не связаны, никак не хотели бы быть связаны и ещё меньше хотят после сплошных штрафов. Так что в принципе все эти действия КДК только во вред футболу. Но покуда есть глаза у них им обязательно надо что то рассматривать
вчера в 16:17
Дикие люди так радуются победе над грандом российского футбола НН. Что с них взять.?
