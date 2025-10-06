  • Поиск
КДК РФС рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом

вчера, 15:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит возможные расистские оскорбления полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в адрес сенегальского защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«КДК РФС рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом не на этом заседании, а на следующем. Сейчас собираем материалы», — сказал Григорьянц.

«Рассмотрим также удаление Ндонга за агрессивное поведение. Также рассмотрим неспортивное поведение Максима Самородова, удар ногой в LED-панель, нанесено повреждение», — добавил Григорьянц.

В воскресенье «Краснодар» дома победил «Ахмат» со счетом 2:0. На следующий день после игры в «Ахмате» потребовали наказать Сперцяна за расистские оскорбления. В клубе со слов Ндонга отметили, что тот получил оскорбления на расовой почве от Сперцяна. Позднее в РПЛ сообщили ТАСС, что юрисдикционные органы РФС рассмотрят инцидент с возможными расистскими оскорблениями со стороны Сперцяна. Сам армянский футболист назвал обвинения в расизме в свой адрес неприемлемыми, опубликовав обращение в Telegram-канале. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, если вина Сперцяна подтвердится, он может получить дисквалификацию до 10 игр.

Egorych-57
Egorych-57
вчера в 17:35
Весь Краснодар на колени перед Усамой Ндонгом, синдром Флойда в России. В суд его за клевету, здесь Россия, а не США
Инсаров
Инсаров
вчера в 17:18
Но то, что спровоцировал ситуацию Сперцян - факт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:31
Обе стороны слишком убедительно представляют свою информацию. Но выводы будут делать другие люди. Подождём их решения, надеюсь очень профессионального.
