Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит возможные расистские оскорбления полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в адрес сенегальского защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«КДК РФС рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом не на этом заседании, а на следующем. Сейчас собираем материалы», — сказал Григорьянц.
«Рассмотрим также удаление Ндонга за агрессивное поведение. Также рассмотрим неспортивное поведение Максима Самородова, удар ногой в LED-панель, нанесено повреждение», — добавил Григорьянц.
В воскресенье «Краснодар» дома победил «Ахмат» со счетом 2:0. На следующий день после игры в «Ахмате» потребовали наказать Сперцяна за расистские оскорбления. В клубе со слов Ндонга отметили, что тот получил оскорбления на расовой почве от Сперцяна. Позднее в РПЛ сообщили ТАСС, что юрисдикционные органы РФС рассмотрят инцидент с возможными расистскими оскорблениями со стороны Сперцяна. Сам армянский футболист назвал обвинения в расизме в свой адрес неприемлемыми, опубликовав обращение в Telegram-канале. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, если вина Сперцяна подтвердится, он может получить дисквалификацию до 10 игр.