1759755549

вчера, 15:59

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит возможные расистские оскорбления полузащитника «Краснодара» в адрес сенегальского защитника грозненского «Ахмата» . Об этом сообщил глава комитета .

« КДК РФС рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом не на этом заседании, а на следующем. Сейчас собираем материалы», — сказал Григорьянц.

«Рассмотрим также удаление Ндонга за агрессивное поведение. Также рассмотрим неспортивное поведение Максима Самородова, удар ногой в LED-панель, нанесено повреждение», — добавил Григорьянц.