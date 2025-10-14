 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2026. Европа

Испания разгромила Болгарию в матче отбора ЧМ-2026

14 октября 2025, 23:40
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания4 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Испания и Болгария. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами у хозяев отметились: Мерино (35', 57') и Ойарсабаль (90+2', пенальти), еще один мяч в свои ворота на 79-й минуте провел Чернев.

По итогам встречи Испания имеет 12 очков, у гостей — 0 очков.

В следующем матче Испания сыграет 15 ноября, соперником будет Грузия. Болгария проведет следующий матч 15 ноября (соперник — Турция).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Сборная Англии в 17-й раз сыграет на чемпионате мира
14 октября
Россия разгромила Боливию
14 октября
Нигерия сохранила шансы попасть на ЧМ-2026 благодаря победе над Бенином
14 октября
«Спартак» одержал победу над «Спартаком-2» в товарищеском матче
14 октября
Бельгия обыграла Уэльс в матче с шестью голами
13 октября
Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть исландцев в матче отбора ЧМ
13 октября
 
Сортировать
Все комментарии
wz7739xvjfam
wz7739xvjfam
15 октября в 07:14
Испанию с очередной крупной победой, против лома не попрешь.
jtf9fszxcgh6
jtf9fszxcgh6
15 октября в 07:07
Одно слово румыны!
112910415
112910415
15 октября в 05:27
не заметили соперника
Alex_67
Alex_67
15 октября в 01:10
Слишком уж легко Сборной Испании достаются эти самые победы, внешне складывается именно такое впечатление. Прямо сейчас в Европе у них есть только один соперник, способный нарушить гегемонию чемпиона, это сборная Франции... Но от них, вдруг, куда-то ушла уверенность. Считаю, в этом виноват нынешний тренер. Может, пока не поздно, заменить его на Зидана. Назначение Зинедина напрашивается. Я думаю рокировка пройдёт незаметно — этот человек умеет не привлекать к себе большого внимания.
sihafazatron
sihafazatron
14 октября в 23:59
Болгары забить смогли, молодцы))
shur
shur
14 октября в 23:58
....меню Сборной Испании : " ...Гаспачо, Паэлья, а на десерт
Болгарская баница .....!!!" ....Легко и непринуждённо!!!
Colchoneros
Colchoneros
14 октября в 23:46
Мерино лидер в этой сборной!
Браво Испания!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 