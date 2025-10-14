Испания разгромила Болгарию в матче отбора ЧМ-2026

1760474418

14 октября 2025, 23:40

В матче отбора ЧМ -2026 встречались Испания и Болгария. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами у хозяев отметились: Мерино (35', 57') и Ойарсабаль (90+2', пенальти), еще один мяч в свои ворота на 79-й минуте провел Чернев.

По итогам встречи Испания имеет 12 очков, у гостей — 0 очков.

В следующем матче Испания сыграет 15 ноября, соперником будет Грузия. Болгария проведет следующий матч 15 ноября (соперник — Турция).