«Реал» попробует подписать Холанда, если Винисиус покинет клуб

1760286036

12 октября 2025, 19:20

Мадридский «Реал» выбрал в качестве потенциальной замены , сделав нападающего «Манчестер Сити» главной целью, если бразилец решит уехать в Саудовскую Аравию.

Винисиуса связывают с переездом в Саудовскую профессиональную лигу уже почти два года, и он до сих пор не подписал новый контракт с «Лос Бланкос», а до окончания срока действия его соглашения остается всего два года.

В прошлом месяце издание Marca сообщило, что положение Винисиуса Жуниора в «Реале» изменилось после того, как Хаби Алонсо возглавил команду этим летом. Тренер внимательно следит за выступлениями бразильца и уже усаживал его на скамейку запасных в нескольких матчах, указывая тем самым на то, что место в старте ему не гарантировано.

Бразилец выразил свое недовольство президенту Флорентино Пересу, но тот понимает, что единственный способ для игрока восстановить свои позиции — это вернуться к прежней форме.

Мадридский «Реал» при этом следит за Холандом еще со времен его игры в дортмундской «Боруссии». Сообщается, что клуб готов сделать серьезный шаг по трансферу Холанда, хотя звезда «Сити» рассмотрит вариант с переходом только в случае ухода Винисиуса, поскольку трио Холанд, Винисиус и Килиан Мбаппе никак не впишется в систему Хаби Алонсо.