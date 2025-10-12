«Реал» попробует подписать Холанда, если Винисиус покинет клуб

Мадридский «Реал» выбрал Эрлинга Холанда в качестве потенциальной замены Винисиусу Жуниору, сделав нападающего «Манчестер Сити» главной целью, если бразилец решит уехать в Саудовскую Аравию.
Винисиуса связывают с переездом в Саудовскую профессиональную лигу уже почти два года, и он до сих пор не подписал новый контракт с «Лос Бланкос», а до окончания срока действия его соглашения остается всего два года.
В прошлом месяце издание Marca сообщило, что положение Винисиуса Жуниора в «Реале» изменилось после того, как Хаби Алонсо возглавил команду этим летом. Тренер внимательно следит за выступлениями бразильца и уже усаживал его на скамейку запасных в нескольких матчах, указывая тем самым на то, что место в старте ему не гарантировано.
Бразилец выразил свое недовольство президенту Флорентино Пересу, но тот понимает, что единственный способ для игрока восстановить свои позиции — это вернуться к прежней форме.
Мадридский «Реал» при этом следит за Холандом еще со времен его игры в дортмундской «Боруссии». Сообщается, что клуб готов сделать серьезный шаг по трансферу Холанда, хотя звезда «Сити» рассмотрит вариант с переходом только в случае ухода Винисиуса, поскольку трио Холанд, Винисиус и Килиан Мбаппе никак не впишется в систему Хаби Алонсо.
Ну на самом деле размен кого-то из Мбаппе-Винисиус на Холланда был бы спасением для Реала, тк иметь двух левых вингеров и ни одного цф или даже ложной девятки - бессмысленно. Хотя, конечно, главная проблема не это, а отсутствие замены Кроосу....
Ну на самом деле размен кого-то из Мбаппе-Винисиус на Холланда был бы спасением для Реала, тк иметь двух левых вингеров и ни одного цф или даже ложной девятки - бессмысленно. Хотя, конечно, главная проблема не это, а отсутствие замены Кроосу....