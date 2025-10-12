 
 
 
«Реал» попробует подписать Холанда, если Винисиус покинет клуб

12 октября 2025, 19:20

Мадридский «Реал» выбрал Эрлинга Холанда в качестве потенциальной замены Винисиусу Жуниору, сделав нападающего «Манчестер Сити» главной целью, если бразилец решит уехать в Саудовскую Аравию.

Винисиуса связывают с переездом в Саудовскую профессиональную лигу уже почти два года, и он до сих пор не подписал новый контракт с «Лос Бланкос», а до окончания срока действия его соглашения остается всего два года.

В прошлом месяце издание Marca сообщило, что положение Винисиуса Жуниора в «Реале» изменилось после того, как Хаби Алонсо возглавил команду этим летом. Тренер внимательно следит за выступлениями бразильца и уже усаживал его на скамейку запасных в нескольких матчах, указывая тем самым на то, что место в старте ему не гарантировано.

Бразилец выразил свое недовольство президенту Флорентино Пересу, но тот понимает, что единственный способ для игрока восстановить свои позиции — это вернуться к прежней форме.

Мадридский «Реал» при этом следит за Холандом еще со времен его игры в дортмундской «Боруссии». Сообщается, что клуб готов сделать серьезный шаг по трансферу Холанда, хотя звезда «Сити» рассмотрит вариант с переходом только в случае ухода Винисиуса, поскольку трио Холанд, Винисиус и Килиан Мбаппе никак не впишется в систему Хаби Алонсо.

AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
13 октября в 13:34
Своих вырастить не могут, только как сороки таскают что блестит
a2p5fjr666xu
a2p5fjr666xu
13 октября в 09:34, ред.
Интересно было бы посмотреть как Холанд укажет место Камерунскому Эму,если тот не сбежит!!!Холанд никогда не признает в Камерунском Эму лидера!!!
112910415
112910415
13 октября в 07:37
пока всё вилкой по водке, как говорится ! )
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
12 октября в 22:39
Ну так они ещё не сыграли вместе, чего смуту наводите?
Dauletbek
Dauletbek
12 октября в 20:59
Холанд и Мбаппе личности, которые метят на ЗМ. Наврядли, Холанд согласится на переход в Реал...
STVA 1
STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
12 октября в 20:53
Главное – Холланд должен признать лидерство Мбаппе.
Уже это условие ставит невозможным подписание норвега. Я думаю он не пойдёт на это.
CCCP1922
CCCP1922
12 октября в 20:42
Думаю решиться на этот шаг довольно сложно, но возможно. Пользу такой трансфер принесёт только тогда, когда все возможные спорные ситуации будут решены на берегу. Главное – Холланд должен признать лидерство Мбаппе. А почему бы и нет? Эта связка могла бы навести шороху в мировом футболе. На что не пойдёшь ради игры?
DXTK
DXTK
12 октября в 20:38, ред.
Реал в будущем может выглядеть так...... Холанд, Мбаппе, Дембеле, Родри, Беллингем, Трент АА обязательно подпишут обладателя ЗМ, как это было в начале нулевых с Роналдо, Оуэном, и создадут вместо команды галактикос 2.0......... помните то созвездее звезд.....Роналдо, Зидан, Бекхэм, Рауль, Оуэн, Фигу, Карлос, ван Нистелрой.......и что они тогда выйграли в Европе?????
shlomo
shlomo
12 октября в 20:26
Объявят о переходе Холланда картинкой, где он сидит на диване в позе лотоса, а сзади дивана стоят Винисиус, Камавинга, Рюдигер, Тчуамени и Ферлан Менди ....:)))

Ну на самом деле размен кого-то из Мбаппе-Винисиус на Холланда был бы спасением для Реала, тк иметь двух левых вингеров и ни одного цф или даже ложной девятки - бессмысленно. Хотя, конечно, главная проблема не это, а отсутствие замены Кроосу....
Шуня771
Шуня771
12 октября в 20:15
Мну кажется если Перес на это решиться это будет ошибка...
Нет стабильности у белобрысого, а Реал это прежде всего стабильность.
Colchoneros
Colchoneros
12 октября в 19:59
Время покажет!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
12 октября в 19:56
Эрлинг мог в Барсу перейти после инцидента на стадионе Мадрида с его отцом, но Барса транфер Рэшфорда не может покрыть куда Холанд
Ice van Reed
Ice van Reed
12 октября в 19:51
Не если, а когда, Мбаппе Винисиус дублируют друг друга по позиции и по характеру, а там ещё Беллигем, им там тесно в Реале
A.S.A
A.S.A
12 октября в 19:50
Я только вчера предположил, что если Вини уйдет, то Реал может пойти за Эрлингом, а уже сегодня появились такие новости)))
Просто, других игроков с большим именем нет, а те кто есть, они и так в Мадриде
particular
particular
12 октября в 19:28
Возможные предстоящие пробы подписания, - набор многих и разных условностей...
