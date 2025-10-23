Экс-диетолог Роналду назвал идеальный рецепт шаурмы

1761200947

вчера, 09:29

Шаурма может быть идеальным продуктом питания в случае наличия качественных ингредиентов. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА , бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, .

«Вот если бы шаурма была идеальной — на лаваше курица высокого качества, чистые овощи, без всяких дополнительных добавок, это было бы идеальным питанием», — сказал Блеса.