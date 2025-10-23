 
 
 
Экс-диетолог Роналду назвал идеальный рецепт шаурмы

вчера, 09:29

Шаурма может быть идеальным продуктом питания в случае наличия качественных ингредиентов. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

«Вот если бы шаурма была идеальной — на лаваше курица высокого качества, чистые овощи, без всяких дополнительных добавок, это было бы идеальным питанием», — сказал Блеса.

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
сегодня в 14:59
После того, как все постебались, осталось прочитать вопрос в интервью:

— Не знаю, знакомы ли вы с названием блюда. В России оно по-разному называется: шаурма, шаверма, где-то называется донер или донер-кебаб. Я после тренировки, если не хочу готовить, покупаю шаурму. Прошу сделать без соуса, там курица, овощи. Но все это в лаваше. Можно ли есть такое блюдо после тренировки? Полезно ли это?
112910415
112910415
вчера в 15:26
Вот он, секрет Роналду!
Niagara
Niagara
вчера в 15:10
шаурма-это сила
7ndyem4aqtbr
7ndyem4aqtbr
вчера в 14:50
Шаурма от диетолога Роналду? Это может быть отличный рекламный ход.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 14:06
армейцам без зерновых нельзя
92kjzkq8fnw3
92kjzkq8fnw3
вчера в 13:51
Для Роналду идеальный рецепт это с кусочками Месси
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:29
Шаурму спортсменам)) Гоните в шею этого Остапа Бендера
25процентный клоун
25процентный клоун ответ vg3u835rqpr7 (раскрыть)
вчера в 12:40
Спасибо, поднял настроение.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:06
Ну вот и настал тот день когда стало можно обсудить шаурму на страницах Соккера.
vg3u835rqpr7
vg3u835rqpr7
вчера в 11:33
Лучшая шаурма с овсом, однозначно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:47
Шаурма да под рюмочку, рецепт обалденный!
jRest
jRest
вчера в 10:40
Судя по обилию болтовни этого нутрициолога, скоро ему предстоит визит к наркологу. 🤔
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:34
А может после того , как Блеса предложил Роналду отведать шаурмы , Рон и произнёс - "Рассчитайте его на фиг"...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:11
Саудиты тоже едят шаурму на лаваше? Только у них там наверняка верблюдятина с добавлением бананов, кокосов или что там у них произрастает. И называется скорее всего шаверма🤪...
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:10
Так он и начал про шаурму рассказывать после того как на вокзале поел
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:09
Что-то разговорился этот диетолог в последнее время
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:06
Пусть он попробует этот продукт где нибудь в России на вокзале....:))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:56
Хосе Блеса - ну уж очень озабоченный на еде , даже для диетолога, чел - может по этому и лишился работы у Роналду...)
jzeezbh7sjxe
jzeezbh7sjxe
вчера в 09:35
Такое любой диетолог расскажет , для этого много ума не надо
8cen83yec5dy
8cen83yec5dy
вчера в 09:35
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:32
Наконец-то новости про футбол подъехали))
