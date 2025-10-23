Экс-диетолог Роналду назвал идеальный рецепт шаурмы

Шаурма может быть идеальным продуктом питания в случае наличия качественных ингредиентов. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.
«Вот если бы шаурма была идеальной — на лаваше курица высокого качества, чистые овощи, без всяких дополнительных добавок, это было бы идеальным питанием», — сказал Блеса.
— Не знаю, знакомы ли вы с названием блюда. В России оно по-разному называется: шаурма, шаверма, где-то называется донер или донер-кебаб. Я после тренировки, если не хочу готовить, покупаю шаурму. Прошу сделать без соуса, там курица, овощи. Но все это в лаваше. Можно ли есть такое блюдо после тренировки? Полезно ли это?
— Не знаю, знакомы ли вы с названием блюда. В России оно по-разному называется: шаурма, шаверма, где-то называется донер или донер-кебаб. Я после тренировки, если не хочу готовить, покупаю шаурму. Прошу сделать без соуса, там курица, овощи. Но все это в лаваше. Можно ли есть такое блюдо после тренировки? Полезно ли это?