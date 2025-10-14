Небольшой дождь может идти во время матча сборной России с боливийцами

1760422208

14 октября 2025, 09:10

Небольшой дождь может идти предстоящим вечером на севере Москвы, где на стадионе «ВТБ-арена» российские футболисты сыграют товарищеский матч с командой Боливии и посвятят игру лучшему бомбардиру московского «Спартака» Никите Симоняну. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ .

«По прогнозу, осадки могут сохраняться предстоящим вечером, в том числе и на севере столицы, где расположен стадион», — сказал собеседник агентства, отметив, что температура воздуха при этом может составлять около 4 градусов выше нуля.

Что же касается общего прогноза, то в течение дня синоптики Гидрометцентра РФ ожидают в столице и по области небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, при температуре воздуха от плюс 4 до плюс 6 градусов в столице и до плюс 7 градусов — по области. Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 6-11 м/с.

О матче

Российские футболисты завершат сегодня сбор товарищеским матчем с командой Боливии. Игру посвятят лучшему бомбардиру московского «Спартака» Никите Симоняну, которому в воскресенье исполнилось 99 лет.

Игра пройдет на «ВТБ-арене» в Москве и начнется в 20:00 мск. В департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что перед матчем с песней «Я люблю тебя, жизнь» выступит народный артист России Лев Лещенко. Песню и церемонию открытия посвятят Симоняну, отметившему день рождения 12 октября. На предматчевой пресс-конференции сборной России сообщили, что капитан национальной команды выйдет в специальной повязке с изображением олимпийского чемпиона 1956 года.