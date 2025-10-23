 
 
 
Нутрициолог ЦСКА рассказал, что в клубе нет штрафов для футболистов

вчера, 09:19

Система штрафов для футболистов отсутствует в московском ЦСКА. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

«В ЦСКА вообще нет штрафов, — не только за лишний вес, штрафов нет ни за что, — сказал Блеса. — Мы стремимся им объяснять, обучать их, чтобы они делали какие-то вещи, понимая, что это им идет во благо, на пользу».

Блеса является помощником главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, который возглавил команду летом.

Vilar
Vilar
вчера в 13:56
Штрафов нет, потому что его никто не понимает, а он не понимает по-русски.
А в команде все равняются на русских
25процентный клоун
25процентный клоун ответ jRest (раскрыть)
вчера в 12:41
свинину им можно не более 18ти минут
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:02
За лишний вес футбол сам с игрока спросит, сначала начнёт не вывозить нагрузок и не проходить в основной состав, а потом и контракт не продлят и никто не предложит больше место в клубе РПЛ и такую зарплату как была.
Uberboss
Uberboss
вчера в 11:30
Что-то этот нутрициолог недолго в цска продержался.
vz53qgds7k5f
vz53qgds7k5f
вчера в 11:24
Главное, что овсянку можно всегда и в любом количестве.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:26
Как этот нутрициолог появился в ЦСКА? Уж очень много говорит...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:21
Ну всё теперь болельщики ЦСКА с чистой совестью могут предъявлять претензии к своим игрокам после поражения , по типу - " Вы там совсем зажрались , что ли?"...)))
nubom
nubom
вчера в 09:37
Все как в детском садике...
jRest
jRest
вчера в 09:23
А за употребление свинины мы вообще доплачиваем, - подвёл итог нутрициолог.
