Сочи примет турнир развития УЕФА в марте 2026 года

вчера, 10:03

Турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет в Сочи в марте 2026 года. Об этом в интервью сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Турнир развития УЕФА для команды мальчиков до 16 лет пройдет в Казахстане в апреле 2026 года. Там будут Казахстан, Россия, Азербайджан и четвертая команда, которая пока определяется, — сказал Митрофанов. — Также планируем, что юношеская сборная до 17 лет сыграет на Кубке развития в Минске в феврале вне окон ФИФА. Помимо этого, в марте мы проведем турнир развития УЕФА среди девушек в Сочи с участием сборной до 16 лет. Эта же команда должна принять участие в турнире развития УЕФА в Белоруссии в апреле. Сейчас УЕФА утверждает состав участников турнира в Сочи».

Россия принимала турниры развития УЕФА в 2023, 2024 и 2025 годах. В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Сочи
Источник: itar-tass.com
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:57, ред.
Шестнадцать лет, совсем не мальчики... Эти молодые люди люди уже несколько лет подтверждают тезис о том, что футбол в России 🇷🇺 вовсе и не футбол, если без мата. И о судьях они давно все знают. Теперь у них, вероятно, появится возможность показать свой уровень в игре и продолжить развитие. В этом направлении, с удовольствием, пожелаю нашим ребятам успехов!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:41
За два дня первое что то путное от него услышали
shlomo
shlomo
вчера в 10:32
Ну хоть так заявим о себе....
j88fn5785ng5
j88fn5785ng5
вчера в 10:23
Какой никакой а всё таки турнир
Гость
