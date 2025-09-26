  • Поиск
«Спартак» представил новую форму

26 сентября 2025, 22:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН19:30 Не начался

«Спартак» представил третий комплект формы на текущий сезон. В нем команда впервые сыграет уже 28 сентября в поединке с «Пари НН».

Пресс-служба клуба отметила:

Красно-черный комплект представлен нашим официальным экипировщиком Jögel и выполнен в уникальном дизайне. От красной домашней и белой гостевой третью форму отличает необычный узор вместо вывязанного орнамента из вертикальных полос. При изготовлении материала формы использована технология PerformDry, которая обеспечивает максимальный комфорт даже при самых высоких нагрузках.

«Спартак» представил новую форму

SpaM-10
SpaM-10 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:15
Мне то зачем эти лозунги?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 21:13
Тогда давай так; - Да здравствует ,,Спартак", величайший клуб СССР и России!!!
Идёт?
SpaM-10
SpaM-10 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:09
Есть. Это красный цвет.
У кого-то вообще всякие розовые, фиолетовые и т.п. Вот они реально никакого отношения к цветам клуба не имеют.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 21:08
Я понимаю, что эта третья форма.
Я о том, что и третья форма должна нести в себе элементы, т.н.,,родовые признаки,, Спартака.
Таковых не увидел в ,,третьей"" форме.
Не более того.
Как говорится - ,,кому- то нравится поп, а кому-то поподья".
SpaM-10
SpaM-10 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 15:11
Причём вообще тут классическая??? Это третья дополнительная форма.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 14:39
Я и не против: против истории не попреш.
Но мне близка старая, классическая ,,Спартаковская" форма.
И, думаю, эксперименты с формой проводить не стоит: форма должна , думаю , напоминать не об одной победе, а о исторической традиции в памяти болельщиков клуба.
Впрочем, я спорить не буду и уважаю Ваше мнение,конечно.
SpaM-10
SpaM-10 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 13:50, ред.
Я историю предоставил, как появилась на свет форма такой расцветки. И она связана с легендарной победой над Аяксом. Поэтому почему бы и не такая? Это всё-таки не какая-нибудь голубая или оранжевая.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ chromage (раскрыть)
вчера в 12:29
Да, это так и есть, наверное. Но вот зачем тогда третья форма, если она исторически для клуба чужая?
Возвращаемся к пункту 5: рубят бабки!/как в известном Уставе из двух пунктов/.
Достали такие ,,управленцы" уже многих.
Termez Zidan
Termez Zidan ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:09
Еще в 90- е годы был с Узбекистана Андрей Пятницкий играл за Спартак. Было классное время
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ chromage (раскрыть)
вчера в 10:54
Вариантов..море...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:17
Или Амкар.
chromage
chromage ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 09:30, ред.
Это 3 комплект формы. Который вообще наверное никогда не используется и скорее нужен чтобы в магазине клуба висел красиво на продажу ) У всех клубов 3 коплект вызывает отторжение... Недавно зенитовцы фиолетовую выкатывали - там народ батхертил дай боже )
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 08:57, ред.
Откуда ты вообще взял, что они легенды?
Фраза, что они сделали комплект формы легендарной, абсолютно никак не говорит, что они легенды. Те матчи с Аяксом считаются легендарными и победа легендарная. И форму посчитали легендарной в которой Спартак добыл её. А они лишь авторы голов, благодаря которым Спартак выиграл.
Bad Listener
Bad Listener ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 08:23
Можно подумать по двум из трёх представленных футболистов что ФК Химки)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:20
Нормально, мрачная как и времена которые переживает некогда великая команда, и Зобнин на фото как вишенка на горьком торте из помоев.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 08:18
О форме кратко. Мне не понравилась ни по цветам, ни по дизайну. Мрачная, не ,,спартаковская"!
Знаменитую полосу на груди убрали в,,чулан", нарушили традицию и скрыли тем самым ,,лицо" Спартака; а ведь в самом деле от того ( нашего) Спартака ничего не осталось!
Обычная команда в нашем футболе, паразитирующая на былой славе и имени выдающегося советского и немного российского клуба. Печально все это.
Вместо серьезной работы в клубе, занимаются ерундой , хотя многим и понятны мотивы этих действий.
Делать ,,бабло" на пустом месте, изобра́жая работу и заботу о ФК ,,Спартак".
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 08:06
С каких это пор Широко и Кечинов стали ,,легендами" Спартака? Обычные игроки среднего уровня в свое время, такие же, как Зобнин и ко. сейчас...
Не больше и не меньше.
Я и Титова не считаю легендой Спартака: так, игрок на ,,4" , не больше!
Это не Черенков и Цымбаларь , не Гаврилов и Тихонов , если говорить о наследниках Нетто и Симоняна- вот истинных легендах Спартака в разные эпохи.
zeeb6kcubqb8
zeeb6kcubqb8
вчера в 06:17
Не форма красит футболиста.
jRest
jRest
вчера в 05:39
Частичка Милана в форме, частичка МЮ, нотки Фламенго и что-то от сборной Бельгии...
В общем, всё от команд, переживающих не лучшие времена.
Кому подражаем, так и играем.
Comentarios
Comentarios
вчера в 04:48
Без эмблемы Спартака можно подумать что ФК Химки
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 03:28, ред.
- У нас проблема
- Кто?
- Дон Зобнин.
Alex_67
Alex_67
вчера в 01:55
А почему преобладают красно-черные цвета? Мало белого...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 01:50
В новой форме обязательно нужно победить!!!
ABir
ABir
вчера в 01:16
Пусть эта форма станет счастливой в матче с НН и в последующих.
derrik2000
derrik2000
вчера в 00:19
Лучше бы представил новый состав совета директоров, находящиеся в котором люди РАЗБИРАЮТСЯ в футболе, ЛЮБЯТ ФК Спартак Москва, нового генерального директора, спортивного директора и пр., к которым такие же требования, как и к совету директоров.
А вместо ЭТОГО они дизайнеров формы работой загрузили...

Как же уже все эти БАРЫГИ надоели!!!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 00:08
К сожалению, Дружище...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:07
Думаю щас это не тот КБ!
ffmuxab7uphd
ffmuxab7uphd
вчера в 00:02
Нужна не только новая форма а сама игра и результат!
Wolverhampton
Wolverhampton
26 сентября в 23:46
Симпатичная форма!
stanichnik
stanichnik ответ SpaM-10 (раскрыть)
26 сентября в 23:46
Неудивительно. что вам нравится красно-чёрное сочетание цветов, на вашей аватарке, как раз такое.))
