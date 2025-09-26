«Спартак» представил новую форму

«Спартак» представил третий комплект формы на текущий сезон. В нем команда впервые сыграет уже 28 сентября в поединке с «Пари НН».
Пресс-служба клуба отметила:
Красно-черный комплект представлен нашим официальным экипировщиком Jögel и выполнен в уникальном дизайне. От красной домашней и белой гостевой третью форму отличает необычный узор вместо вывязанного орнамента из вертикальных полос. При изготовлении материала формы использована технология PerformDry, которая обеспечивает максимальный комфорт даже при самых высоких нагрузках.
Легендарным его сделали Нетто, Симонян, Гаврилов, Черенков наконец, а тех, кого вы перечислили, это заслуженные, но не легенды. И если уж вспоминать историю побед Спартака с соперниками, играющими в таких же цветах, то тридцать три года назад Спартак в красно-белой форме дважды победил Ливерпуль в Москве 4:2, а в гостях 0:2, а десятью годами ранее дважды нахлабучил лондонский Арсенал, 3:2 дома и 2:5 в Англии. Правда признаюсь честно те матчи я будучи студеном смотрел с друзьями в общежитии по чёрно-белому телевизору. Но всё же повторюсь, я сторонник исторически традиционных цветов футбольных клубов .
Болейте за своих, а не против чужих
Легендарным его сделали Нетто, Симонян, Гаврилов, Черенков наконец, а тех, кого вы перечислили, это заслуженные, но не легенды. И если уж вспоминать историю побед Спартака с соперниками, играющими в таких же цветах, то тридцать три года назад Спартак в красно-белой форме дважды победил Ливерпуль в Москве 4:2, а в гостях 0:2, а десятью годами ранее дважды нахлабучил лондонский Арсенал, 3:2 дома и 2:5 в Англии. Правда признаюсь честно те матчи я будучи студеном смотрел с друзьями в общежитии по чёрно-белому телевизору. Но всё же повторюсь, я сторонник исторически традиционных цветов футбольных клубов .
Болейте за своих, а не против чужих
- Кто?
- Дон Зобнин.
- Кто?
- Дон Зобнин.