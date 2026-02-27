VAR отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Главный арбитр Алексей Сухой после проверки VAR отменил гол калининградской «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ против петербургского «Зенита», прошедшем в Санкт-Петербурге.
На 75-й минуте защитник гостей Кевин Андраде отправил мяч в сетку после углового, но видеоповтор показал: нападающий Брайан Хиль находился в офсайде и мешал вратарю хозяев Денису Адамову.
Победу «Зениту» принёс Луис Энрике на 87-й минуте — единственный гол в игре. Команда набрала 42 очка и возглавила таблицу РПЛ, «Балтика» с 35 баллами поднялась на 5-е место.