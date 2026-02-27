VAR отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита»

1772217584

вчера, 21:39

Главный арбитр Алексей Сухой после проверки VAR отменил гол калининградской «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ против петербургского «Зенита», прошедшем в Санкт-Петербурге.

На 75-й минуте защитник гостей Кевин Андраде отправил мяч в сетку после углового, но видеоповтор показал: нападающий Брайан Хиль находился в офсайде и мешал вратарю хозяев Денису Адамову.