VAR отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита»

вчера, 21:39

Главный арбитр Алексей Сухой после проверки VAR отменил гол калининградской «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ против петербургского «Зенита», прошедшем в Санкт-Петербурге.

На 75-й минуте защитник гостей Кевин Андраде отправил мяч в сетку после углового, но видеоповтор показал: нападающий Брайан Хиль находился в офсайде и мешал вратарю хозяев Денису Адамову.

Победу «Зениту» принёс Луис Энрике на 87-й минуте — единственный гол в игре. Команда набрала 42 очка и возглавила таблицу РПЛ, «Балтика» с 35 баллами поднялась на 5-е место.

Варвар7
Варвар7
вчера в 23:26
И кто же этот загадочный VAR ? )
shur
shur
вчера в 23:05, ред.
....Сухому точно нальют сегодня от Юбиляра !!!
shur
shur
вчера в 23:03, ред.
...Вы смотрели трагикомедию "Богданычу Пятьдесят или какVAR отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита»....!!!!
