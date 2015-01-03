М'Вила может оказаться в «Парме»

Янн М'Вила может продолжить карьеру в «Парме», которую недавно выкупил российско-киприотский консорциум.
Новый главный тренер «Интера» Роберто Манчини не собирается делать ставку на французского игрока, арендованного у «Рубина».
Сообщается, что М'Вила может отправиться в «Парму» уже этой зимой.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях