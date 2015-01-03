Top.Mail.Ru
М'Вила может оказаться в «Парме»

03 января 2015, 23:08

Янн М'Вила может продолжить карьеру в «Парме», которую недавно выкупил российско-киприотский консорциум.

Новый главный тренер «Интера» Роберто Манчини не собирается делать ставку на французского игрока, арендованного у «Рубина».

Сообщается, что М'Вила может отправиться в «Парму» уже этой зимой.

