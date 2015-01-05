Top.Mail.Ru
«Брюгге» подпишет Денсвила

05 января 2015, 17:50
 «Брюгге» объявил о достигнутой договоренности с «Аяксом» по поводу трансфера защитника Стефано Денсвила.
 
Игроку предстоит пройти медобследование и подписать с бельгийским клубом контракт, который будет рассчитан на три с половиной года.
