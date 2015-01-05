«Ливерпуль» — фаворит в борьбе за Милнера
1420474755
«Ливерпуль» вышел в лидеры в борьбе за полузащитника «Манчестер Сити» , информирует британская пресса.
["news\/1421922\/van-nistelroy-rud-niderlandy","news\/1421921\/gusev-rolan-dinamo","news\/1421919\/mourino-zhoze-real","news\/1421918\/zarya","news\/1421917\/dzyuba-artyom-akron","news\/1421915\/dzyuba-artyom-shanhay-shenhua","news\/1421916\/buvach-zhelko-dinamo","news\/1421914\/vera-lukas-lokomotiv","news\/1421913\/rasing-barselona","news\/1421912\/komo-milan","news\/1421911\/akimov-dmitriy-zenit","news\/1421910\/kasserra-mateo-zenit","news\/1421909\/semak-sergey-zenit","news\/1421908\/vinisius-zhunior","news\/1421907\/talalaev-andrey-baltika","news\/1421906\/marokko","news\/1421905\/dzyuba-artyom-akron","news\/1421904\/gallaher-konor-tottenhem","news\/1421903\/dzyuba-artyom-akron","news\/1421900\/nigeriya-marokko","news\/1421898\/albasete-real","news\/1421897\/chelsi-arsenal","news\/1421896\/inter-lechche","news\/1421895\/kyoln-bavariya","news\/1421894\/kyoln-bavariya","news\/1421893\/adams-layonel","news\/1421892\/napoli-parma","news\/1421890\/senegal-egipet","news\/1421889\/adams-layonel-cska","news\/1421888\/olimpiakos-paok"]