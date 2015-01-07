Глеб может сменить один турецкий клуб на другой

Известный футболист из Беларуси Александр Глеб может продолжить карьеру в турецком клубе «Баликесирспор».
33-летний футболист в последнее время выступал за «Коньяспор», но зимой потерял доверие нового главного тренера команды Айкюта Кочамана.
В текущем сезоне Глеб провёл 15 матчей в составе клуба из Коньи.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях