Глеб может сменить один турецкий клуб на другой

1420646890

07 января 2015, 19:08

Известный футболист из Беларуси может продолжить карьеру в турецком клубе «Баликесирспор».



33-летний футболист в последнее время выступал за «Коньяспор», но зимой потерял доверие нового главного тренера команды .



В текущем сезоне Глеб провёл 15 матчей в составе клуба из Коньи.