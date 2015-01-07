Top.Mail.Ru
Глеб может сменить один турецкий клуб на другой

07 января 2015, 19:08

Известный футболист из Беларуси Александр Глеб может продолжить карьеру в турецком клубе «Баликесирспор».

33-летний футболист в последнее время выступал за «Коньяспор», но зимой потерял доверие нового главного тренера команды Айкюта Кочамана.

В текущем сезоне Глеб провёл 15 матчей в составе клуба из Коньи.

