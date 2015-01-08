Анчелотти: «У „Реала“ кризис? Нет, это слишком громко сказано»

1420670985

08 января 2015, 01:49

Главный тренер мадридского «Реала» дал свою оценку игре «сливочных» в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетико».



«Мы контролировали ход матча до того, как Рауль Гарсия реализовал пенальти. В заключительном отрезке встречи игра у нас не ладилась», — отметил Анчелотти.



«Атлетико» был очень хорош в обороне, игроки умело страховали друг друга", — добавил он.



«Кризис ли это? Нет, это слишком громко сказано. Мы недовольны последними двумя играми. Нужно поскорее вновь начать побеждать», — заявил итальянец.