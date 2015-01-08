Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Кубок 2014/2015

Анчелотти: «У „Реала“ кризис? Нет, это слишком громко сказано»

08 января 2015, 01:49

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал свою оценку игре «сливочных» в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетико».

«Мы контролировали ход матча до того, как Рауль Гарсия реализовал пенальти. В заключительном отрезке встречи игра у нас не ладилась», — отметил Анчелотти.

«Атлетико» был очень хорош в обороне, игроки умело страховали друг друга", — добавил он.

«Кризис ли это? Нет, это слишком громко сказано. Мы недовольны последними двумя играми. Нужно поскорее вновь начать побеждать», — заявил итальянец.

Подписывайся в ВК
Все новости
Симеоне обнял сына после гола «Атлетико» в ворота «Реала»
08 января 2015
Хьюз: «Мы давно следили за Вольшайдом»
07 января 2015
Скиббе возглавил «Эскишехирспор»
07 января 2015
Луис Энрике: «Чувствую поддержку игроков и руководства клуба»
07 января 2015
Роура — основной кандидат на пост спортивного директора «Барселоны»
07 января 2015
Реднапп: «Сарате — хороший футболист»
07 января 2015
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 