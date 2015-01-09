Top.Mail.Ru
Боб Уилсон: «Щесны должен играть в основном составе»

09 января 2015, 06:03
 Легендарный голкипер «Арсенала» Боб Уилсон поддержал вратаря команды Войцеха Щесны.

«На данный момент именно Щесны должен быть основным голкипером команды. Все вратари совершают ошибки. Оспина же хорошо провел Кубок Мира, но в чемпионате Англии у него еще не было серьезных испытаний», — считает англичанин.
