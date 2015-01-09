Боб Уилсон: «Щесны должен играть в основном составе»
1420772609
Легендарный голкипер «Арсенала» Боб Уилсон
поддержал вратаря команды
.
«На данный момент именно Щесны должен быть основным голкипером команды. Все вратари совершают ошибки. Оспина же хорошо провел Кубок Мира, но в чемпионате Англии у него еще не было серьезных испытаний
», — считает англичанин.
