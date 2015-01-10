Top.Mail.Ru
«Астон Вилла» предлагает 5 млн евро за Хиля

10 января 2015, 13:52
 «Астон Вилла» предложила 5 млн евро за полузащитника «Валенсии» Карлеса Хиля, утверждает журналист Гильем Балаге.
 
«Летучие мыши» ищут для молодого игрока новый клуб, но хотели бы отпустить его в аренду.

Напомним, недавно «Валенсия» приобрела полузащитника Энцо Переса.
