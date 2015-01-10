«Астон Вилла» предлагает 5 млн евро за Хиля
«Астон Вилла» предложила 5 млн евро за полузащитника «Валенсии» , утверждает журналист Гильем Балаге.
