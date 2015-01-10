Кейн: «Жаль, что наша беспроигрышная серия закончилась»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, гол которого не помог «шпорам» взять очки в матче с «Кристал Пэлас», сохраняет оптимизм.
«Жаль, что наша беспроигрышная серия кончилась. Болельщики были великолепны! Обидно, но мы уже настраиваемся на следующий матч — теперь график вновь становится плотным», — написал Кейн в своём аккаунте в Twitter.
