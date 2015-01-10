Кейн: «Жаль, что наша беспроигрышная серия закончилась»

1420921767

10 января 2015, 23:29

Нападающий «Тоттенхэма» , гол которого не помог «шпорам» взять очки в матче с «Кристал Пэлас», сохраняет оптимизм.



«Жаль, что наша беспроигрышная серия кончилась. Болельщики были великолепны! Обидно, но мы уже настраиваемся на следующий матч — теперь график вновь становится плотным», — написал Кейн в своём аккаунте в Twitter.