Кейн: «Жаль, что наша беспроигрышная серия закончилась»

10 января 2015, 23:29

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, гол которого не помог «шпорам» взять очки в матче с «Кристал Пэлас», сохраняет оптимизм.

«Жаль, что наша беспроигрышная серия кончилась. Болельщики были великолепны! Обидно, но мы уже настраиваемся на следующий матч — теперь график вновь становится плотным», — написал Кейн в своём аккаунте в Twitter. 

Перевод с twitter.com Автор: GreenMus
