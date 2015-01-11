Футболисты «МЮ» не нанесли ни одного удара в створ в матче с «Саутгемптоном»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» не смогли нанести ни одного удара в створ ворот в матче 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона».
В играх манкунианцев на «Олд Траффорд» это случилось впервые с мая 2009-го года.
Любопытно также, что после 21-го тура «красные дьяволы» набрали столько же очков, сколько у них было в это же время в прошлом году, когда команду возглавлял Дэвид Мойес.
