Испания. Примера 2014/2015

«Валенсия» продлила контракт с главным тренером

12 января 2015, 14:37
«Валенсия» официально объявила о продлении контракта с главным тренером команды Нуну. Новое соглашение с португальским специалистом рассчитано до 2018 года.
 
Нуну принял «Валенсию» минувшим летом. В текущем чемпионате Испании левантийцы идут на 5-м месте.
