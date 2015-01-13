Top.Mail.Ru
Отбор к ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ стартует в марте этого года

13 января 2015, 01:13
 Отборочный турнир к российскому чемпионату мира-2018 начнется в зоне КОНКАКАФ уже в этом году.
 
Первые матчи квалификации пройдут 21-31 марта. В них сойдутся 14 худших по рейтингу команд Северной и Центральной Америки (берется в расчет рейтинг ФИФА на август 2014 года).
 
Семь победителей выйдут во второй раунд квалификации и там в июне этого года сыграют с командами, стоящими чуть выше них в рейтинге.
 
После второго раунда квалификационных игр аутсайдеров зоны КОНКАКАФ ждет еще и третий отборочный барьер, который пройдет в августе-сентябре этого года.
 
Лидеры же зоны вступят в борьбу лишь в 4-м раунде, старт которого намечен на ноябрь. На этом этапе будет сформировано 3 группы по 4 команды. Первые две сборные из каждого квартета выйдут в финальный раунд, в котором с ноября 2016 года по октябрь 2017-го будут разыграны три прямые путевки в Россию. Четвертая команда финальной пульки сыграет стыковой матч с представителем другого континента.
Перевод с nbcolympics.com Автор: Редактор Соккер.ру
