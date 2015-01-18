Хави не сыграет против «Депортиво»

1421578519

18 января 2015, 13:55

Ветеран «Барселоны» не попал в заявку команды на матч Примеры против «Депортиво».



Футболист, завершающий восстановление после травмы, уже приступил к тренировкам, но пока не получил от врачей разрешения вернуться в игру. Также не сыграет с «Депором» Жереми Матье, у которого возникли проблемы с ахиллом.