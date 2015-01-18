Хави не сыграет против «Депортиво»

Ветеран «Барселоны» Хави не попал в заявку команды на матч Примеры против «Депортиво».
Футболист, завершающий восстановление после травмы, уже приступил к тренировкам, но пока не получил от врачей разрешения вернуться в игру. Также не сыграет с «Депором» Жереми Матье, у которого возникли проблемы с ахиллом.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях