Хави не сыграет против «Депортиво»

18 января 2015, 13:55

 Ветеран «Барселоны» Хави не попал в заявку команды на матч Примеры против «Депортиво».

Футболист, завершающий восстановление после травмы, уже приступил к тренировкам, но пока не получил от врачей разрешения вернуться в игру. Также не сыграет с «Депором» Жереми Матье, у которого возникли проблемы с ахиллом.

