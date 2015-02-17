Адвокаат: «Хотел вывести сборную Сербии на Евро-2016»

Экс-наставник сборной Сербии Дик Адвокаат рассказал об уходе из команды.
«Честно говоря, совсем не ожидал того, что произошло в Сербии. Планировал задержаться там на куда более долгий срок. Моей главной целью был чемпионат мира в России. Надеялся именно там в 70 лет завершить свою тренерскую карьеру и считал, что это будет символично.
А для этого надо было квалифицироваться на Евро-2016. Обычно, когда речь идет о таких командах, как Сербия, самого факта выхода в финальный турнир оказывается достаточно, чтобы продолжить работу. Но после известной ситуации в матче с Албанией, в которой мы абсолютно не были виноваты, последовало очень жесткое наказание — техническое поражение и три матча без зрителей. Выполнить задачу стало гораздо тяжелее», — приводит слова тренера корреспондент «СЭ» Игорь Рабинер.
«Честно говоря, совсем не ожидал того, что произошло в Сербии. Планировал задержаться там на куда более долгий срок. Моей главной целью был чемпионат мира в России. Надеялся именно там в 70 лет завершить свою тренерскую карьеру и считал, что это будет символично.
А для этого надо было квалифицироваться на Евро-2016. Обычно, когда речь идет о таких командах, как Сербия, самого факта выхода в финальный турнир оказывается достаточно, чтобы продолжить работу. Но после известной ситуации в матче с Албанией, в которой мы абсолютно не были виноваты, последовало очень жесткое наказание — техническое поражение и три матча без зрителей. Выполнить задачу стало гораздо тяжелее», — приводит слова тренера корреспондент «СЭ» Игорь Рабинер.