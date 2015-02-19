В «Сандерленде» вновь задумались об увольнении Пойета

Будущее Густаво Пойета в качестве главного тренера «Сандерленда» находится под вопросом.
Кресло под уругвайским наставником вновь зашаталось после вылета команды из Кубка Англии, где «Черные коты» уступили на выходных 0:2 «Брэдфорду».
Пойету крайне важно добиться положительных результатов в ближайших матчах, иначе его отставка станет реальностью.
Кресло под уругвайским наставником вновь зашаталось после вылета команды из Кубка Англии, где «Черные коты» уступили на выходных 0:2 «Брэдфорду».
Пойету крайне важно добиться положительных результатов в ближайших матчах, иначе его отставка станет реальностью.