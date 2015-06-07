Алексей Миранчук: «Надеюсь, что это не последний мой гол за сборную»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче над Белоруссией.
– Волнение, конечно, было. Куда ж без него. Мы молодые, хотели проявить себя. Немного удачи – и забили. Мяч на память желания забрать не было. Надеюсь, что это не последний мой гол.
– Волнение, конечно, было. Куда ж без него. Мы молодые, хотели проявить себя. Немного удачи – и забили. Мяч на память желания забрать не было. Надеюсь, что это не последний мой гол.
Да практически каждый взрослый человек просыпается в 5-6 утра.делает зарядку,готовит завтрак и собирается на работу,а на таких беззаботных как этот говорливый.даже внимание заострят не надо.
Да практически каждый взрослый человек просыпается в 5-6 утра.делает зарядку,готовит завтрак и собирается на работу,а на таких беззаботных как этот говорливый.даже внимание заострят не надо.
удачи.
удачи.
спокойной ночи!
а че так рано вставать?
не дворником батрачишь?
спокойной ночи!
а че так рано вставать?
не дворником батрачишь?
а уходить надо к лучшим - а кто у нас лучший?
то-то!
а уходить надо к лучшим - а кто у нас лучший?
то-то!