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Алексей Миранчук: «Надеюсь, что это не последний мой гол за сборную»

07 июня 2015, 22:56
 Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче над Белоруссией.

– Волнение, конечно, было. Куда ж без него. Мы молодые, хотели проявить себя. Немного удачи – и забили. Мяч на память желания забрать не было. Надеюсь, что это не последний мой гол.
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Все комментарии
112910415
112910415
09 июня 2015 в 21:48
не последний...но этого мало!
apostol18
apostol18
09 июня 2015 в 14:29
Австрийци так расскрываться и играть не дадут
nahan
nahan
08 июня 2015 в 17:34
Миранчуку удачных выступлений за сборную.
Cool-Kurt Angle
Cool-Kurt Angle ответ фанат джигурды (комментарий удален) (раскрыть)
08 июня 2015 в 14:22
солидарен с твоим мнением.
Да практически каждый взрослый человек просыпается в 5-6 утра.делает зарядку,готовит завтрак и собирается на работу,а на таких беззаботных как этот говорливый.даже внимание заострят не надо.
ronaldo__85
ronaldo__85
08 июня 2015 в 12:47
Отлично! Молодец,Алексей!
uznyi
uznyi
08 июня 2015 в 11:31
молодец! хороший дебют и ждём не менее хорошего продолжения.
удачи.
Фата лист
Фата лист
08 июня 2015 в 11:10
Удачи братьям Миранчукам
KAFA2525
KAFA2525
08 июня 2015 в 10:59
Старался…
bestolochch
bestolochch
08 июня 2015 в 10:24
Мы тоже не против!
pif57
pif57
08 июня 2015 в 09:34
В официальных играх бы так!
нечитайло
нечитайло
08 июня 2015 в 09:23
Конечно все спереди
komandos99
komandos99
08 июня 2015 в 09:09
С дебютом!
710volk
710volk
08 июня 2015 в 08:25
дальнейших успехов и удачи!
sir_Alex
sir_Alex
08 июня 2015 в 06:24
Молодец, молодой! Так держать!
Cool-Kurt Angle
Cool-Kurt Angle ответ kkomov (раскрыть)
08 июня 2015 в 05:22
лучше дворников работать,нежели как ты,гармошкой на соккере
kkomov
kkomov
08 июня 2015 в 01:09
если не уйдешь из локо может оказаться последним.
Тraumtanzеr
Тraumtanzеr
08 июня 2015 в 00:51
Валить Надо срочно в Андерлехт.
dokom
dokom
08 июня 2015 в 00:12
Все на это надеемся
kkomov
kkomov ответ фанат джигурды (комментарий удален) (раскрыть)
07 июня 2015 в 23:59
прическу не помни, джигурда!
спокойной ночи!
а че так рано вставать?
не дворником батрачишь?
kkomov
kkomov ответ фанат джигурды (комментарий удален) (раскрыть)
07 июня 2015 в 23:51
а уйгуры?
kkomov
kkomov ответ фанат джигурды (комментарий удален) (раскрыть)
07 июня 2015 в 23:43
китай большая страна
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b
07 июня 2015 в 23:29
гол + голевая
kkomov
kkomov ответ фанат джигурды (комментарий удален) (раскрыть)
07 июня 2015 в 23:26
только не Халк!
а уходить надо к лучшим - а кто у нас лучший?
то-то!
Паровозов
Паровозов
07 июня 2015 в 23:09
Отличный дебют.
kkomov
kkomov
07 июня 2015 в 22:59
уходи из локо - деградируешь.
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