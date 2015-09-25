Платини прояснил ситуацию с полученным от Блаттера крупным денежным переводом

Президент УЕФА Мишель Платини был вызван сегодня в швейцарскую прокуратуру в качестве свидетеля по делу главы ФИФА Зеппа Блаттера. В ходе расследования выяснилось, что француз получил от Блаттера денежный перевод, составляющий около 1,8 млн. евро. Прокуратура Швейцарии начала расследование данного платежа как «нелояльного» в рамках продолжающейся борьбы с коррупцией в ФИФА. Платини успел прокомментировать данную ситуацию.
«Сегодня власти Швейцарии попросили предоставить меня информацию, касающуюся коррупционного расследования в ФИФА. Я всегда был открыт перед органами и властями, поэтому в любой момент готов к сотрудничеству с ними. Что касается платежа, который был получен мною, я хочу заявить, что эта сумма предусмотрена за работу, которую я осуществлял по контракту с ФИФА. Я с радостью разъяснил властям все детали, касающиеся данного денежного перевода».
"и эти люди будут нам запрещать ковыряться в носу?"
"и эти люди будут нам запрещать ковыряться в носу?"
называется: "Держать язык за зубами" ?
называется: "Держать язык за зубами" ?