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Платини прояснил ситуацию с полученным от Блаттера крупным денежным переводом

25 сентября 2015, 22:57

 Президент УЕФА Мишель Платини был вызван сегодня в швейцарскую прокуратуру в качестве свидетеля по делу главы ФИФА Зеппа Блаттера. В ходе расследования выяснилось, что француз получил от Блаттера денежный перевод, составляющий около 1,8 млн. евро. Прокуратура Швейцарии начала расследование данного платежа как «нелояльного» в рамках продолжающейся борьбы с коррупцией в ФИФА. Платини успел прокомментировать данную ситуацию.

«Сегодня власти Швейцарии попросили предоставить меня информацию, касающуюся коррупционного расследования в ФИФА. Я всегда был открыт перед органами и властями, поэтому в любой момент готов к сотрудничеству с ними. Что касается платежа, который был получен мною, я хочу заявить, что эта сумма предусмотрена за работу, которую я осуществлял по контракту с ФИФА. Я с радостью разъяснил властям все детали, касающиеся данного денежного перевода».

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Все комментарии
vashinin
vashinin
26 сентября 2015 в 10:24
какую такую работу Платини выполнил на 1,8 млн. евро???
Санчо Панса
Санчо Панса
26 сентября 2015 в 09:43
А Зепп еще и на откаты горазд! Его точно сложно будет победить) Полагаю, что на него будет составлено личное дело страниц примерно на 500!
mat73
mat73
26 сентября 2015 в 09:21
Сколько стоила радость в отступных?
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
26 сентября 2015 в 07:12
Платини: "Не обессудьте, чуваки, это был подарок...на день рожденья!"
рус фан
рус фан
26 сентября 2015 в 05:24
То что он "с радостью разьяснил" я сомневаюсь, вообще мне не нравится как чиновник Платини, гонора много, а дел не видно и наверняка еще на теплое место Блаттера метит.
jet_set
jet_set
26 сентября 2015 в 05:22
Платини тоже под хвост получит.
Hardwell
Hardwell
26 сентября 2015 в 05:19
Он явно работает на Англию и США! Засланный казачок,так скажем.За работу он по контракту получил...ВЗЯТКУ ты получил,а теперь пришёл "работать на следствие",да ещё балобол и стукачок.Вы бы знали,как мне тошно от такого беспредела.Его должны по хорошему наказать,но он "свой".И я уверен,что он станет президентом ФИФА и затем Чемпионат мира пройдёт "где надо" и деньги там на этом хорошо отмоют!И вообще на футболе.Я не удивлюсь,если Американская лига поднимется и АПЛ в рейтинге станет №1 лигой.Кому то может это хорошо,фанатам,но...не таким же подлым способом и последующими отмываниями денег.Здесь своё слово должны были бы сказать сами игроки,но что они скажут,когда такую зарплату получаешь))
nikoladolgov
nikoladolgov
26 сентября 2015 в 02:37
Хитрый лис... Сам напросился на взятку, а теперь пришел с повинной - Блаттер дал взятку. Но этот лягушатник взял, значит срок ему светит такой же.
Mond
Mond
26 сентября 2015 в 01:42
За работу получают зарплату а не перевод...
311
311
25 сентября 2015 в 23:40
Интересно бы знать, что за работа такая по контракту?
112910415
112910415
25 сентября 2015 в 23:27
всё продумано заранее..
Caniggia
Caniggia
25 сентября 2015 в 23:26
1,8 лямов евро! Однако! Только за какую работу и за какой срок? Кроме тупых предложений по нововведениям в футболе от него ничего не исходило.
Сантус
Сантус
25 сентября 2015 в 23:13
Чюйка что футбол ждёт грандиозный шухер.Карточный домик.)
kkomov
kkomov
25 сентября 2015 в 23:11
все с ним ясно!
"и эти люди будут нам запрещать ковыряться в носу?"
mphuZ
mphuZ
25 сентября 2015 в 23:06
это что за работа такая, за которую получаешь почти 2 ляма евро ?
называется: "Держать язык за зубами" ?
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
25 сентября 2015 в 23:02
Во Франции есть традиция засевать деньгами на Рождество!)
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