Платини прояснил ситуацию с полученным от Блаттера крупным денежным переводом

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25 сентября 2015, 22:57

Президент УЕФА Мишель Платини был вызван сегодня в швейцарскую прокуратуру в качестве свидетеля по делу главы ФИФА Зеппа Блаттера. В ходе расследования выяснилось, что француз получил от Блаттера денежный перевод, составляющий около 1,8 млн. евро. Прокуратура Швейцарии начала расследование данного платежа как «нелояльного» в рамках продолжающейся борьбы с коррупцией в ФИФА . Платини успел прокомментировать данную ситуацию.