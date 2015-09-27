«Ювентус» потерпел поражение в Неаполе

Действующий чемпион Италии, проиграв на поле «Наполи», потерпел уже третье поражение в стартовавшем сезоне серии А. В прошлом сезоне три поражения у туринцев было по окончании чемпионата.
«Наполи» — «Ювентус» — 2:1 (1:0)
Голы: Инсинье, 26, Игуаин, 62 – Лемина, 63
«Наполи»: Рейна, Хисай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Гамшик (Давид Лопес, 80), Аллан, Жоржиньо, Инсинье (Мертенс, 39), Кальехон, Игуаин (Габбиадини, 84)
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Эвра, Погба, Эрнанес (Куадрадо, 64), Лемина, Падоин (Сандро, 88), Перейра, Дибала (Мората, 70), Дзадза
Предупреждения: Гулам, 50, Кальехон, 55 – Бонуччи, 51, Эвра, 53, Падоин, 87, Мората, 90+3
Главный судья: Даниэле Орсато (Чио)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча
ему бы в МинВоды, нервы подлечить, или к любимой овечке Долли сгонять, авось попустило бы.
ему бы в МинВоды, нервы подлечить, или к любимой овечке Долли сгонять, авось попустило бы.
там вон шакал видимо после курбан барана упоротый до сих пор, и чето не в бане.
там вон шакал видимо после курбан барана упоротый до сих пор, и чето не в бане.