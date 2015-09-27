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«Ювентус» потерпел поражение в Неаполе

27 сентября 2015, 00:06
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

 Действующий чемпион Италии, проиграв на поле «Наполи», потерпел уже третье поражение в стартовавшем сезоне серии А. В прошлом сезоне три поражения у туринцев было по окончании чемпионата.

«Наполи» — «Ювентус» — 2:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 26, Игуаин, 62 – Лемина, 63

«Наполи»: Рейна, Хисай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Гамшик (Давид Лопес, 80), Аллан, Жоржиньо, Инсинье (Мертенс, 39), Кальехон, Игуаин (Габбиадини, 84)

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Эвра, Погба, Эрнанес (Куадрадо, 64), Лемина, Падоин (Сандро, 88), Перейра, Дибала (Мората, 70), Дзадза

Предупреждения: Гулам, 50, Кальехон, 55 – Бонуччи, 51, Эвра, 53, Падоин, 87, Мората, 90+3

Главный судья: Даниэле Орсато (Чио)

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча

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Наполи  Ювентус
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
KnowSoccer
KnowSoccer ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
28 сентября 2015 в 00:17
Эрнанес, Лемина, Падоин, Перейра и Дзадза - игроки, чей класс ниже, чем у основы Интера и Ромы
DXTK
DXTK
28 сентября 2015 в 00:09
Своей игрой Юви стал напоминать Мешок, ой Челси из АПЛ. Чемпион и так скатился да.......
3ton
3ton ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
27 сентября 2015 в 22:55
после финала ЛЧ
112910415
112910415
27 сентября 2015 в 18:48
мрачно
alxch
alxch ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
27 сентября 2015 в 16:20
его комменты потерли, он тут совсем свининки переел протухшей и с катушек поехал малек. чото про рашку, абамку, еще что-то бессвязное бормотал, болезненный.
ему бы в МинВоды, нервы подлечить, или к любимой овечке Долли сгонять, авось попустило бы.
Elessar1927
Elessar1927 ответ Juventus21 (раскрыть)
27 сентября 2015 в 14:52
Да ведь я сам начал с советов не влезать. И тоже влез. А в плане наций - полностью согласен, есть больные люди. Но меня тогда задело.
Caniggia
Caniggia
27 сентября 2015 в 14:24
Буффонишко не выручил.
joma_inter
joma_inter ответ Ко Чегара (раскрыть)
27 сентября 2015 в 14:00
Во Во закончились!
Амба Нагорск
Амба Нагорск
27 сентября 2015 в 13:43
Юве сегодня, глядишь, 16-м станет
Die Roten
Die Roten
27 сентября 2015 в 13:40
очень плохо.особенно плохо сыграл погба.от него ждут намного больше.
Zely
Zely
27 сентября 2015 в 13:25
Ну ни чего, подлечимся, сыграемся и в бой за трофеями. А так играли, мягко говоря, плохо
alxch
alxch
27 сентября 2015 в 12:45
а у модераторов изберательные баны?
там вон шакал видимо после курбан барана упоротый до сих пор, и чето не в бане.
sir_Alex
sir_Alex
27 сентября 2015 в 12:26
Скудетто всё дальше
Bianconeri22
Bianconeri22 ответ luca conti (раскрыть)
27 сентября 2015 в 12:12
Не в курсе кстати, куда УРС пропал?
Bianconeri22
Bianconeri22 ответ luca conti (раскрыть)
27 сентября 2015 в 12:10
Да ему есть куда расти, молодой тренер еще. Буду следить за ним, даже если в Юве не вернется, после сборной. И уйдет куда-нибудь в АПЛ. Ювентусу сейчас реаниматор нужен
LinkReal
LinkReal
27 сентября 2015 в 12:00
Тьфу, только плеваться хочется от таких матчей...
KnowSoccer
KnowSoccer
27 сентября 2015 в 11:47
Смотрел матч, состав конечно уровня середника! В Аллегри я верю, благодаря ему смогли перестроить игру, забить хотя бы один мяч. Так что нужно ждать возвращения травмированных и все будет отлично. Forza Juve!
Betman
Betman
27 сентября 2015 в 11:46
Сложно на что-то рассчитывать, когда в полузащите не Маркизио, Погба и Xедира, а Эрнанес, Лемина и Падоин...
8-Gattuso-8
8-Gattuso-8 ответ Denis Benjamin Riggs (раскрыть)
27 сентября 2015 в 11:33
Всё равно в тройке будут точно, а то и чемпионами, главное в этом году ЛЧ!
Denis Benjamin Riggs
Denis Benjamin Riggs
27 сентября 2015 в 11:24
вот, что значит лишиться лидеров, грусть-печаль..
8-Gattuso-8
8-Gattuso-8 ответ Miha (раскрыть)
27 сентября 2015 в 11:21
Дзаза нормичь, надо было ещё Берарди забирать, остальное полный шлак!
8-Gattuso-8
8-Gattuso-8 ответ Муслим90 (раскрыть)
27 сентября 2015 в 11:18
Падоин легенда Ювентуса!
Муслим90
Муслим90
27 сентября 2015 в 11:17
Почему Куадрадо не играл с первых минут?? Нафига Падоина выпустил то?...Сколько тут недоброжелателей вылезло)))Ничего в концовке увидим кто где окажется
DavideSanton
DavideSanton ответ Juventus21 (раскрыть)
27 сентября 2015 в 11:11
Единственный явный плюс - он свободный сейчас. Впрочем, сейчас свободен не только он
Chuck_TLT
Chuck_TLT
27 сентября 2015 в 11:08
Мда, очередной заряд хорошего настроения на неделю вперёд. Я уже стал забывать эти весёлые деньки)
Juventus21
Juventus21 ответ DavideSanton (раскрыть)
27 сентября 2015 в 10:58
Не стоит судить о тренере по количеству взятых трофеев. У Винченцо свежие идеи и Фиорентина под его руководством добилась 4-го места и то могла бы выше поднятся будь у фиалок качественная длинная скамья
Juventus21
Juventus21 ответ Agro1987 (раскрыть)
27 сентября 2015 в 10:53
А не должно быть. Одно дело, когда мяч залетает от идеально выстроенной игры, а другое дело, когда фарт помогает. Но у фарта есть один недостаток - он непостоянен, а вот постпвленная игра и чёткое видиние игры остаются. Ты посмотри на лица игроков, они до сих пор в некой прострации и не понимают что делать.
Juventus21
Juventus21 ответ Elessar1927 (раскрыть)
27 сентября 2015 в 10:46
Если кто-то сделал тебе плохо, не кидайся в бой и не спеши мстить, просто сядь на берегу реки и жди пока труп обидчика проплывет мимо. Не в прямом смысле, конечно же)
Juventus21
Juventus21 ответ Elessar1927 (раскрыть)
27 сентября 2015 в 10:42
Нация не имеет отношение к отдельно взятому [кю]у. По твоему, получается, что титульная нация на доменах РУ имеет право оскорблять другие нации. Это в корне неверное суждение. Найди в себе силы и терпения не обращать внимания и поверь всё образумится. Я вчера ночью тоже с ним воевал, но бестолку. Ведь чтобы понять и осознать, нужны мозги
Juventus21
Juventus21 ответ Real_M_AC_Roma (раскрыть)
27 сентября 2015 в 10:29
Новость про Рому была. Смотри внимательней в разделе Италия.
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