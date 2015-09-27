«Ювентус» потерпел поражение в Неаполе

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27 сентября 2015, 00:06

Действующий чемпион Италии, проиграв на поле «Наполи», потерпел уже третье поражение в стартовавшем сезоне серии А. В прошлом сезоне три поражения у туринцев было по окончании чемпионата.

«Наполи» — «Ювентус» — 2:1 (1:0)

Голы : Инсинье, 26, Игуаин, 62 – Лемина, 63

«Наполи»: Рейна, Хисай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Гамшик (Давид Лопес, 80), Аллан, Жоржиньо, Инсинье (Мертенс, 39), Кальехон, Игуаин (Габбиадини, 84)

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Эвра, Погба, Эрнанес (Куадрадо, 64), Лемина, Падоин (Сандро, 88), Перейра, Дибала (Мората, 70), Дзадза

Предупреждения: Гулам, 50, Кальехон, 55 – Бонуччи, 51, Эвра, 53, Падоин, 87, Мората, 90+3

Главный судья : Даниэле Орсато (Чио)

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча