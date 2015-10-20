«Манчестер Юнайтед» продолжает подготовку к матчу против ЦСКА

«Манчестер Юнайтед» во вторник утром на своей базе продолжил подготовку к матчу 3-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА.
Во второй половине дня англичане отправятся в Москву.
|ЦСКА1 : 1Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» во вторник утром на своей базе продолжил подготовку к матчу 3-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА.
Во второй половине дня англичане отправятся в Москву.
Они проводят матчи разные по результату, а по игровой модели они очень похожи. Понятно, на что делается ставка у Манчестер Юнайтед. Когда играешь против футболистов с такими именами и уровнем мастерства, готовишься к тому, что они покажут себя в полной мере.
Они проводят матчи разные по результату, а по игровой модели они очень похожи. Понятно, на что делается ставка у Манчестер Юнайтед. Когда играешь против футболистов с такими именами и уровнем мастерства, готовишься к тому, что они покажут себя в полной мере.
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ-ГЫ