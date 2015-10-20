Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2015/2016

«Манчестер Юнайтед» продолжает подготовку к матчу против ЦСКА

20 октября 2015, 14:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» во вторник утром на своей базе продолжил подготовку к матчу 3-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА.

Во второй половине дня англичане отправятся в Москву.

«Манчестер Юнайтед» продолжает подготовку к матчу против ЦСКА

Все новости
Перевод с twitter.com
Кампос уладил конфликт Мбаппе и Неймара
15 августа
Борьба за Скудетто в Милане, эпидемия травм в «Ювентусе», неудачи россиян. Интриги Серии А-22/23
09 августаМаксим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии6
Федерация футбола Франции не одобрила контракт Гальтье с ПСЖ
06 августа
Суарес забил первый гол за «Насьональ»
06 августа
Бывший нападающий «Локомотива» Кухта наступил на голову вратарю
01 августа
Фабрегас прибыл в Комо для подписания контракта с клубом Серии В
01 августа
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
21 октября 2015 в 04:55
Похоже, что Ман.Юнайтед подходит к матчу с Ман.Юнайтед в оптимальных кондициях! Да и существенных потерь у красных дъяволов нет. Тем интереснее будет наблюдать за этим матчем)
Red blu
Red blu
20 октября 2015 в 20:43
МЮ проводит очень разные игры в последнее время.
Они проводят матчи разные по результату, а по игровой модели они очень похожи. Понятно, на что делается ставка у Манчестер Юнайтед. Когда играешь против футболистов с такими именами и уровнем мастерства, готовишься к тому, что они покажут себя в полной мере.
112910415
112910415
20 октября 2015 в 20:35
за ничьей едут
alboro
alboro
20 октября 2015 в 20:24
Уже не тот МЮ
ZORY123
ZORY123
20 октября 2015 в 20:02
Что то сильно весело.
Tajfun
Tajfun
20 октября 2015 в 17:45
Этих уже не чего не спасет.
maliw
maliw
20 октября 2015 в 16:46
победа нашим !
забайкальский армеец
забайкальский армеец
20 октября 2015 в 16:19
Удачи Армейцам и красивой игры!
Верг
Верг
20 октября 2015 в 15:57
тренируют удары по пустым воротам, им и этого будет достаточно чтобы забить парочку
Воин трои
Воин трои
20 октября 2015 в 15:44
Тренируйтесь не тренируйтесь...всё равно получите ШАЙБУ ШАЙБУ
VIPded
VIPded
20 октября 2015 в 15:37
И да обделаются МанЮни в Москве... Аминь! )))
EAGinLE
EAGinLE
20 октября 2015 в 15:36
Удачи ЦСКА в ЛЧ .
Miha
Miha
20 октября 2015 в 15:28
Главное что бы Ван Гаал не подвел. Тогда точно будут шансы))
Лепрекон
Лепрекон ответ Майкл59ru (раскрыть)
20 октября 2015 в 15:25
Армейская!!!
maxim81413
maxim81413 ответ Warsaw (комментарий удален) (раскрыть)
20 октября 2015 в 14:53
в игнор тролля
red-killer
red-killer
20 октября 2015 в 14:53
Мю вперёд рвите всех подрят!
ПФК ЦСКА 1979
ПФК ЦСКА 1979
20 октября 2015 в 14:34
Удачи и победы ЦСКА!
Майкл59ru
Майкл59ru ответ DIDI 23 (раскрыть)
20 октября 2015 в 14:34
Русская или английская ?
DIDI 23
DIDI 23 ответ Майкл59ru (раскрыть)
20 октября 2015 в 14:32
Победит дружба!
Майкл59ru
Майкл59ru
20 октября 2015 в 14:31
А мне пофигу,буду болеть за ЦСКА!
DIDI 23
DIDI 23 ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
20 октября 2015 в 14:30
По фото видно, они взяли с собой скипидар.
ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА
ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА
20 октября 2015 в 14:29
АКИНФЕЕВ: "МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА" (с)

ГЫ-ГЫ-ГЫ
просто сашка
просто сашка
20 октября 2015 в 14:27
Вперед МЮ!!! порвите коней! главное мемфиса и руни к лавке приковать и будет счастье!
jet_set
jet_set
20 октября 2015 в 14:21
Конифеев готовится обновить свой рекорд!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 