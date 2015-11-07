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«Ростов» обыграл «Урал»

07 ноября 2015, 15:52
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче 15-го тура РФПЛ «Урал» дома уступил гостям из Ростова.

Екатеринбург, стадион « СКБ-Банк Арена»

«Урал» — «Ростов» — 1:2 (1:1)
Голы: Манучарян 6, Полоз 14, Хозин 84 (аг).

«Урал»: Арапов, Данцев, Хозин, Фонтанельо, Новиков, Фидлер, Сапета, Подберёзкин (Ставпец 88), Ярошенко (Емельянов 46), Лунгу, Манучарян.

«Ростов»: Джанаев, Ротенберг (Терентьев 66), Навас, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Нобоа, Полоз, Могилевец, Канга, Бухаров Александр .

Предупреждения: Ротенберг 48, Фидлер 61, Бухаров 75, Канга 86

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча

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vovinho11
vovinho11 ответ Ironyfan (раскрыть)
11 ноября 2015 в 19:13
:-)
СКА-Ростов-61
СКА-Ростов-61 ответ Климушка (раскрыть)
10 ноября 2015 в 19:55
Соглашусь с Вами... и еще .. речь не столько о Ростове и Бердыеве.. а о футбольной "провинции" России... Москва и Питер это не "совсем Россия" поэтому пример Краснодара и Ростова важные кирпичики для фундамента российского футбола в свете 18 года и главное.. пересмотра подхода к футболу в России со стороны общества в целом...
bnm750x
bnm750x ответ gwynb1eidd (раскрыть)
08 ноября 2015 в 13:42
Любой из четырёх мог быть в створ.
Судья
Судья ответ Wo_Ong (комментарий удален) (раскрыть)
08 ноября 2015 в 12:19
Вынесено предупреждение за разжигание межнациональных конфликтов между пользователями, за повторное нарушение получите бан.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ bnm750x (раскрыть)
08 ноября 2015 в 11:56
В створ ворот 1 удар!!! По воротам 4.
bnm750x
bnm750x ответ gwynb1eidd (раскрыть)
08 ноября 2015 в 08:56
Вероятно вы были не внимательны,или не смотрели матч.Ростов бил по воротам не один раз.
Казанский
Казанский
08 ноября 2015 в 08:49
«Ростов» Бердыева-2015 побил рекорд «Рубина» Бердыева-2008

Никогда еще ростовчане не проводили первую половину сезона столь успешно – лучшим результатом были 25 баллов в 1999 году. Более того, нынешний первый круг стал самым успешным в тренерской карьере Курбана Бердыева. Даже в чемпионских 2008 и 2009 годах его «Рубин» начинал хуже. В 2008 году после 15 туров в активе казанцев числилось 29 баллов, а год спустя – 28.
elvira020473
elvira020473 ответ mutant34 (раскрыть)
08 ноября 2015 в 01:44
лет 5 назад я тебе говорил что это редиски а ты говорил банан,как же так мутант?
mutant34
mutant34
07 ноября 2015 в 22:50
Не пойму.А можно здесь сделать блог?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ BDA8181 (раскрыть)
07 ноября 2015 в 22:18
Чушь и провокация. Барселона и без тренера играла и ничего, Ла Лигу выигрывали в полноги!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ bnm750x (раскрыть)
07 ноября 2015 в 22:17
ну я уже не помню, раза 2-а наверное, но не один же )))
anjaneri
anjaneri
07 ноября 2015 в 21:31, ред.
Поздравляю болел ростовщиков... Хорошо, что Курбэн Бэрд не свалил за кордон, хоть наш чемп усилил своими , личными. усилиями. Мушшшшина Бэрд., научил ростовщиков стричь по 3% с любых клиентов. Не дали Курбэну в третий раз взять чемп с рубинщиками, судя по-всему , это он сделает с ростовщиками.
Палыч82
Палыч82 ответ Eagle of attack (раскрыть)
07 ноября 2015 в 21:21
Эхх, если б правдой было,)
soccer2014
soccer2014 ответ массакрер (раскрыть)
07 ноября 2015 в 21:09
сидел бы, помалкивал!! сколько лет позорите Россию в ЛЧ, в этом году молиться должны на Халка.
Eagle of attack
Eagle of attack ответ Палыч82 (раскрыть)
07 ноября 2015 в 21:04
Ничего, скоро локомотив включится.
soccer2014
soccer2014 ответ chromage (раскрыть)
07 ноября 2015 в 20:42
я имею ввиду квалифицироваться в ЛЧ. я согласен что время Ростова еще не настало, и на втором месте удержаться шансов мало, но они есть, пока у руля КББ!!! он приучил нас к результату это факт. цска квалифицировался через спарту?? Бердыев такой клуб дублирующим составом пройдет. согласись?!
Палыч82
Палыч82
07 ноября 2015 в 20:36
С победой Ростов и КББ несомненно! Задел нужен, пока "гранды" в кризисе, не включились ежегодные вконцесезонные "сверхпремиальные" своим и чужим командам с судьями,)
Климушка
Климушка ответ NEOn13 (раскрыть)
07 ноября 2015 в 20:34
Ну выпил парень покутил бывает)) так чтож теперь ему всю жизнь припоминать это, хотя Бухарову я думаю есть что вспомнить как никак чемпион России 4 раза 2 суперкубка, и у Бердыева он заиграл поболя бы таких полен, а вот что ты вспомнишь ?)))
Wo_Ong
Wo_Ong
07 ноября 2015 в 20:28
Туркмен молодец, никогда не забуду победы над Барсой и Атлетико
Климушка
Климушка ответ chromage (раскрыть)
07 ноября 2015 в 20:25
Да я полностью согласен , как относиться Курбан Бикекич к команде Рубин ведь она его детище, и всегда такое будет помнится , но жизнь идет условия меняются и сейчас он тренер Ростова- все верно это новая история в его дай Бог долгой жизни, я наверное малость не так выразился, если обидел извиняюсь ))) удачи
soccer2014
soccer2014 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
07 ноября 2015 в 20:21
усиление?? а ты сам то как думаешь в команду играющую в ЛЧ есть шанс подтянуть игроков по сильней?? у Ростова состав (собранный за копейки) который в России все списали со счетов, а в итоге то оказывается добротные игроки.
Таганский
Таганский
07 ноября 2015 в 20:11
Опять, увы, из-за работы не удалось посмотреть матч.. Но результат - просто развеял грустные мысли!!
Браво, Ростов, с победой!! Всех болел и сопереживающих Ростову с победой!!
Так держать!! Ура,ура!!
ханкалинский
ханкалинский ответ lechites rebyata lechites (раскрыть)
07 ноября 2015 в 19:53
Я думаю, что всякий нормальный человек подпишется под вашими словами.
ханкалинский
ханкалинский ответ ЭРЗУ ГРОЗНЫЙ (раскрыть)
07 ноября 2015 в 19:52
Не могу не согласиться.
Turkmenler
Turkmenler
07 ноября 2015 в 19:48, ред.
Ростов с победой!!! От всей души поздравляю всех болелщиков, игроков, главного тренера,тренерского штаба и всех кто болеет за эту команду! Мне так хочется что бы Курбан Бердыев тренеровал Терек.
Казанский
Казанский
07 ноября 2015 в 19:48
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----------------Да нет там блогов(()(((
marsel_FCRK
marsel_FCRK
07 ноября 2015 в 19:46
Ростову поздравления
ханкалинский
ханкалинский ответ Шлёпни Бромантана (раскрыть)
07 ноября 2015 в 19:44
Бредовые мысли вслух. Их купит как-минимум "Бавария", тем более. что у одного и фамилия подходящая.
chromage
chromage ответ Климушка (раскрыть)
07 ноября 2015 в 19:43
Нельзя этого забывать... это история...а теперь новая История Ростова только пишется.
DIDI 23
DIDI 23
07 ноября 2015 в 19:42
Ростов с победой!
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