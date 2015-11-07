«Ростов» обыграл «Урал»

В 21-м туре чемпионата Румынии «Арджеш» на своем стадионе принимает «Вииторул».

В 1/8 финала Кубка Бельгии «Мехелен» приедет в гости к «Беерсхоту». Предлагаем

«Анже» и «Ренн» сыграют между собой на стадии 1/32 финала Кубка Франции.