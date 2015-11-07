«Ростов» обыграл «Урал»

В матче 15-го тура РФПЛ «Урал» дома уступил гостям из Ростова.
Екатеринбург, стадион « СКБ-Банк Арена»
«Урал» — «Ростов» — 1:2 (1:1)
Голы: Манучарян 6, Полоз 14, Хозин 84 (аг).
«Урал»: Арапов, Данцев, Хозин, Фонтанельо, Новиков, Фидлер, Сапета, Подберёзкин (Ставпец 88), Ярошенко (Емельянов 46), Лунгу, Манучарян.
«Ростов»: Джанаев, Ротенберг (Терентьев 66), Навас, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Нобоа, Полоз, Могилевец, Канга, Бухаров Александр .
Предупреждения: Ротенберг 48, Фидлер 61, Бухаров 75, Канга 86
Судья: Алексей Матюнин (Москва).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча
Никогда еще ростовчане не проводили первую половину сезона столь успешно – лучшим результатом были 25 баллов в 1999 году. Более того, нынешний первый круг стал самым успешным в тренерской карьере Курбана Бердыева. Даже в чемпионских 2008 и 2009 годах его «Рубин» начинал хуже. В 2008 году после 15 туров в активе казанцев числилось 29 баллов, а год спустя – 28.
Никогда еще ростовчане не проводили первую половину сезона столь успешно – лучшим результатом были 25 баллов в 1999 году. Более того, нынешний первый круг стал самым успешным в тренерской карьере Курбана Бердыева. Даже в чемпионских 2008 и 2009 годах его «Рубин» начинал хуже. В 2008 году после 15 туров в активе казанцев числилось 29 баллов, а год спустя – 28.
Браво, Ростов, с победой!! Всех болел и сопереживающих Ростову с победой!!
Так держать!! Ура,ура!!
Браво, Ростов, с победой!! Всех болел и сопереживающих Ростову с победой!!
Так держать!! Ура,ура!!
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