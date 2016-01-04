Зидан: «Сделаю всё, чтобы выиграть что-нибудь в этом сезоне с „Реалом“»

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил благодарность за полученное назначение. На посту наставника француз, возглавлявший «Кастилью», сменил Рафаэля Бенитеса.
«Я благодарю клуб и президента Флорентино Переса за возможность поработать с этой великой командой. Сегодня знаменательный день для меня. Даже больше, чем когда я стал игроком „Реала“. Я намерен отдаться всем сердцем этому клубу. У нас лучшая команда и лучшие болельщики в мире. Я сделаю все возможное, чтобы что-нибудь выиграть в нынешнем сезоне. Самое главное — быть с командой и начать работу уже завтра».
Ну и С новым годом
Ну и С новым годом
Тогда играйте в лотерею, шансов больше!
Тогда играйте в лотерею, шансов больше!
Всегда был бойцом, ориентированным на победу. А в какой форме себя держит!
Пример не только для настоящих футболистов, но и для бывших "звезд", обожравшихся и опустившихся.
Всегда был бойцом, ориентированным на победу. А в какой форме себя держит!
Пример не только для настоящих футболистов, но и для бывших "звезд", обожравшихся и опустившихся.