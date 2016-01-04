Зидан: «Сделаю всё, чтобы выиграть что-нибудь в этом сезоне с „Реалом“»

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04 января 2016, 22:46

Новый главный тренер «Реала» выразил благодарность за полученное назначение. На посту наставника француз, возглавлявший «Кастилью», сменил Рафаэля Бенитеса.

«Я благодарю клуб и президента Флорентино Переса за возможность поработать с этой великой командой. Сегодня знаменательный день для меня. Даже больше, чем когда я стал игроком „Реала“. Я намерен отдаться всем сердцем этому клубу. У нас лучшая команда и лучшие болельщики в мире. Я сделаю все возможное, чтобы что-нибудь выиграть в нынешнем сезоне. Самое главное — быть с командой и начать работу уже завтра».