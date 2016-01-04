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Зидан: «Сделаю всё, чтобы выиграть что-нибудь в этом сезоне с „Реалом“»

04 января 2016, 22:46

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил благодарность за полученное назначение. На посту наставника француз, возглавлявший «Кастилью», сменил Рафаэля Бенитеса.

«Я благодарю клуб и президента Флорентино Переса за возможность поработать с этой великой командой. Сегодня знаменательный день для меня. Даже больше, чем когда я стал игроком „Реала“. Я намерен отдаться всем сердцем этому клубу. У нас лучшая команда и лучшие болельщики в мире. Я сделаю все возможное, чтобы что-нибудь выиграть в нынешнем сезоне. Самое главное — быть с командой и начать работу уже завтра».

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Все комментарии
pachkevi4
pachkevi4 ответ бoсх (раскрыть)
06 января 2016 в 01:23
вот чем они там занимаются.И потом еще на футбольном поле после забитого гола продолжают.
КАМЮ
КАМЮ
05 января 2016 в 17:32
В Спартаке поинтересуйся, как "что-нибудь выиграть" в нынешнем и всех остальных сезонах
alexxxi
alexxxi
05 января 2016 в 17:19
Хороший игрок не значит хороший тренер, старо как мир.
AlexandrMUnited
AlexandrMUnited
05 января 2016 в 17:17
Сейчас , зизу, только если в лч на что-то замахнуться.Выигрывать трофеи, в это время наверное поздно
красноярец
красноярец
05 января 2016 в 16:50
у нас так каждый год в спартаке клянутся трофей выиграть, но не получается.
Germann
Germann
05 января 2016 в 15:15
Будет жаль если Зидан начнет с провала тренерскую карьеру....
Artuom
Artuom ответ зигзаг (раскрыть)
05 января 2016 в 14:58
А что по твоему он должен был сказать? А на деле - посмотрим. Еще ни одной игры под его руководством, а вы уже гоните на него...
greck
greck
05 января 2016 в 14:23
Буду за Зизу болеть даже больше чем за Реал...Удачи!
Boas
Boas
05 января 2016 в 13:13
Великому игроку великого тренерского будущего в великой команде!!
sir_Alex
sir_Alex
05 января 2016 в 13:10
Жаль, но Зизу тоже вряд ли задержится в роли ГТ
Кьянти
Кьянти ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
05 января 2016 в 13:03
слушай, Сергеевич, видимо я совсем плохой стал, или черезчур серьезный-это тоже значит что не все у меня в порядке в жизни:). Раз уж я не увидел в твоих словах иронии, то все плохо у меня, серьезно. Вот сейчас представил как эта шутка выглядела бы в натуре, в смысле в разговоре а не в переписке. И,знаешь мне стало смешно, я даже выражения лица себе представил твое, когда ты это говоришь-правда смешно было бы. Я искренне. Не сердись, Сергеевич:) мне тоже еще многому надо учиться, честно говоря. С Новым годом, уважаемый:):)
Кьянти
Кьянти ответ mugik1973 (комментарий удален) (раскрыть)
05 января 2016 в 12:48, ред.
На мой аве фото Дж. Беста, так на минуточку, посмотри в Википедии кто это. Свой первый ЧМ я посмотрел в 78 году. Помню, правда смутно, как играли М. Кемпес, Тарантини, Пассарела, он тогда кэпом аргентинцев был. Всегда выходил на поле аккуратный и подтянутый. Простая короткая стрижка, майка всегда была заправлена в трусы, в отличаи от того же Тарантини он как босяк выглядел на поле, майка всегда на выпуск, длинные кудрявые волосы и пр. Ну и много чего я еще помню, я даже помню, как в кинотеатрах нашего города, за страну не могу сказать, демонстрировался документальный фильм под названием "Это Пеле" с кадрами его игры в разные времена. Он был снять по его книги " Моя жизнь и эта прекрасная игра". она тогда печаталась в журнале "Молодая гвардия", я ее до дыр зачитал. А на фильм было билетов не достать. но думаю, что многие названия и возможно имена из моего поста тебе ни о чем не говорят. А посему, первое: думаю, что имею право, не то чтобы кого-то учить жизни, но дать пару советов. Второе, это, никогда не торопись с выводами, тем более не торопись их озвучить и не будь категоричным в оценках.
Ну и С новым годом
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ mugik1973 (комментарий удален) (раскрыть)
05 января 2016 в 12:17
Да ладно. Проехали. Просто надо отличать, как говорят: "мух от котлет").
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ Кьянти (раскрыть)
05 января 2016 в 12:14
Ну не воспринимай в прямом смысле). Я утрирую. Понимаешь? Нужна дисциплина в команде. Игроки возомнили себя выше тренера. Поэтому, где-то придётся быть жёстким Зидану. Иначе в звёздной компании никак.
Кьянти
Кьянти ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
05 января 2016 в 12:03
Неужели ты и вправду болеешь за футбол с 82 года? Если да, то все очень и очень печально. Но самое печальное это, что ты даже не понимаешь, что все так плохо. Обольешь меня грязными словами здесь на сайте или в вслух, дома за клавиатурой и будешь думать, что все нормально. Если бы твои слова прозвучали где-нибудь на ТПП ( транзитный пересылочный пункт), они были бы уместны вполне, но здесь... в твоем возрасте...Соберись,уважаемый, ты же не пацан уже:):)
удар через себя
удар через себя
05 января 2016 в 12:02
Под руководством Зидана Франция дошла до финала на ЧМ 2006
Erik15
Erik15
05 января 2016 в 11:57
Тяжело будет что то выиграть,но никто осудит Зизу,он Наш Человек!!!
lobsterdam
lobsterdam
05 января 2016 в 11:28
выиграть "что-нибудь" - звучит впечатляюще!
Frozzen
Frozzen
05 января 2016 в 11:27
Может и получится,сезон ведь еще не провален
ТТ
ТТ
05 января 2016 в 11:17, ред.
Не люблю Реал, а теперь из-за Зидана придется пересматривать свои ракурсы!
Mitsubanchik
Mitsubanchik
05 января 2016 в 11:09
...что-нибудь выиграть....улыбнуло)))
Тогда играйте в лотерею, шансов больше!
Муслим90
Муслим90
05 января 2016 в 10:58
Странное решение...Вот так без опыта...В любом случае удачи...один из любимых игроков
зигзаг
зигзаг ответ Chuyskiy Spartanec (раскрыть)
05 января 2016 в 10:53
Почаще простынь меняй.
зигзаг
зигзаг
05 января 2016 в 10:51
Одно и тоже бла бла ) Делами доказывать надо, а то лучший клуб, лучшие болельщики, титулы выиграет..Раскудахтался Зидан со своими Наполеоновскими планами. А через пол года и его погонят.
бoсх
бoсх ответ pachkevi4 (раскрыть)
05 января 2016 в 10:41
образное выражение=))когда горишь после первого тайма 0-3 и в раздевалку заходит этот самый человек,способный напихать по самое "немогу"=))
vyishenka
vyishenka
05 января 2016 в 09:39
Авантюра с назначением Зидана.
Дедуктор
Дедуктор
05 января 2016 в 09:15
Хошь - не хошь, но придется теперь за "Реала" кулаки держать. Потому как Зидан это ... Зидан.
Всегда был бойцом, ориентированным на победу. А в какой форме себя держит!
Пример не только для настоящих футболистов, но и для бывших "звезд", обожравшихся и опустившихся.
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 ответ Лабанов (раскрыть)
05 января 2016 в 09:04
я про тренерство!
Arhive
Arhive
05 января 2016 в 08:36
если бы Переса сменил Дон Моджи , то Реал выиграл бы все что можно с Зизу, а так надо постараться взять чемп испании
Chuyskiy Spartanec
Chuyskiy Spartanec
05 января 2016 в 08:32
В добрый путь! Я теперь за Реал топить, по полной буду!
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