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МЮ вел переговоры с Анчелотти

07 января 2016, 10:07

«Манчестер Юнайтед» вел переговоры с Карло Анчелотти еще до того, как итальянец согласился возглавить «Баварию». Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд связывался с Анчелотти в ноябре, предлагая ему сменить Луи ван Гала. Однако итальянский специалист ответил отказом, поскольку приступил к переговорам с «Баварией», в которой после окончания сезона заменит Хосепа Гвардиолу. Напомним, что МЮ на испанца, уходящего в Англию, не претендует.

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Все комментарии
Arhive
Arhive ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
07 января 2016 в 18:27
да вроде договорились.
Arhive
Arhive
07 января 2016 в 12:35
Папа вперед возьмется за Милан, куда его давно зовут, нежели пойдет на предложение Вудворда
Фата лист
Фата лист ответ Субъективное мнение (раскрыть)
07 января 2016 в 11:12
Карло уже второй раз МЮ отказал. Сначала его пригласили после ухода САФа, но он выбрал Мадрид и вот сейчас он предпочел МЮ Баварию, видимо не горит желанием возвращаться в Англию!
Субъективное мнение
Субъективное мнение
07 января 2016 в 10:22
А вот это было бы действительно интересно...
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