МЮ вел переговоры с Анчелотти

«Манчестер Юнайтед» вел переговоры с Карло Анчелотти еще до того, как итальянец согласился возглавить «Баварию». Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд связывался с Анчелотти в ноябре, предлагая ему сменить Луи ван Гала. Однако итальянский специалист ответил отказом, поскольку приступил к переговорам с «Баварией», в которой после окончания сезона заменит Хосепа Гвардиолу. Напомним, что МЮ на испанца, уходящего в Англию, не претендует.
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