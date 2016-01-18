Мандрагора сегодня пройдёт медосмотр в «Ювентусе»

Хавбек «Дженоа» Роландо Мандрагора сегодня пройдет медосмотр в «Ювентусе», информируют СМИ. После чего игрок должен будет подписать контракт с «бьянконери». Планируется, что после оформления бумаг игрок снова отправится в аренду в «Пескару» до конца сезона, где играет и сейчас.
За 18-летнего полузащитника «Ювентус» заплатит около 7 млн евро, а соглашение будет рассчитано на пять лет.
#НашелОшибку
НашелОшибку
Впрочем,обратимся к показателям игрока и что видим: 18 или 20 матчей в Серии Б и 3 голевых паса,в выступлениях молодёжки Италии ничем не отличился.Пока что всё,что я знаю про этого "ТОП-перспективного игрока". За такие деньги тут многие тоже так смогли бы играть.Посмотрим,что будет дальше.
А пока только корень Мандрагора,только он)))
Впрочем,обратимся к показателям игрока и что видим: 18 или 20 матчей в Серии Б и 3 голевых паса,в выступлениях молодёжки Италии ничем не отличился.Пока что всё,что я знаю про этого "ТОП-перспективного игрока". За такие деньги тут многие тоже так смогли бы играть.Посмотрим,что будет дальше.
А пока только корень Мандрагора,только он)))
Не попортит возраста,молодой Роландо!
Не попортит возраста,молодой Роландо!