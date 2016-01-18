Мандрагора сегодня пройдёт медосмотр в «Ювентусе»

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18 января 2016, 15:22

Хавбек «Дженоа» сегодня пройдет медосмотр в «Ювентусе», информируют СМИ . После чего игрок должен будет подписать контракт с «бьянконери». Планируется, что после оформления бумаг игрок снова отправится в аренду в «Пескару» до конца сезона, где играет и сейчас.

За 18-летнего полузащитника «Ювентус» заплатит около 7 млн евро, а соглашение будет рассчитано на пять лет.