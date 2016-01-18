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Мандрагора сегодня пройдёт медосмотр в «Ювентусе»

18 января 2016, 15:22

Хавбек «Дженоа» Роландо Мандрагора сегодня пройдет медосмотр в «Ювентусе», информируют СМИ. После чего игрок должен будет подписать контракт с «бьянконери». Планируется, что после оформления бумаг игрок снова отправится в аренду в «Пескару» до конца сезона, где играет и сейчас. 

За 18-летнего полузащитника «Ювентус» заплатит около 7 млн евро, а соглашение будет рассчитано на пять лет.

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Все комментарии
Tramaldo
Tramaldo ответ Фрэнсис (раскрыть)
18 января 2016 в 20:30
Спасибо, исправили!
Санчо Панса
Санчо Панса
18 января 2016 в 20:06
Интересно было бы не него глянуть! Наверняка вырастет большим игроком. Ювентус просто так не будет подписывать 18-летного пацана) Удачи в новом клубе!
savainter
savainter
18 января 2016 в 19:29
Интересний трансфер
Фрэнсис
Фрэнсис
18 января 2016 в 18:53
За 18-летнего полузащитника «Юввентус»
НашелОшибку
Arhive
Arhive
18 января 2016 в 18:51
Дальновидно!
ДСА
ДСА
18 января 2016 в 17:55
В гору пошел Мандрагора. МандрагораРоландо
Frozzen
Frozzen
18 января 2016 в 17:52
Зачетная фамилия
ander_herrera
ander_herrera
18 января 2016 в 17:34
зачем юве этот шлак эрнанес мандарин куадрадо и.т.д?!
Hardwell
Hardwell
18 января 2016 в 17:31, ред.
Очень напомнил этот переход Яго Фальке в Ювентус,кто помнит такого.
Впрочем,обратимся к показателям игрока и что видим: 18 или 20 матчей в Серии Б и 3 голевых паса,в выступлениях молодёжки Италии ничем не отличился.Пока что всё,что я знаю про этого "ТОП-перспективного игрока". За такие деньги тут многие тоже так смогли бы играть.Посмотрим,что будет дальше.
А пока только корень Мандрагора,только он)))
DevilsMilan
DevilsMilan
18 января 2016 в 17:15
Главное медикам не оглохнуть на медосмотре ))))
Juventus21
Juventus21 ответ Barsis (раскрыть)
18 января 2016 в 16:55
Мне кажется, больше шумихи было вокруг его фамилии)
ОЛЛС
ОЛЛС
18 января 2016 в 16:41
Корень Мандрагоры,к старой-то сеньоре!
Не попортит возраста,молодой Роландо!
Barsis
Barsis
18 января 2016 в 15:47
Пока запомнился тем, что наделал шуму со своим переходом в лучший итальянский клуб. Посмотрим через годик-другой на что способен МандрагораРоландо
FENNNNN
FENNNNN
18 января 2016 в 15:28
Фамилия крутая и позитивная)))
FENNNNN
FENNNNN
18 января 2016 в 15:28
Ахахах Футболист под Мандрагорой будет проходить обследование)))
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